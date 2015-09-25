Александр Лукашенко – на БМЗ: Самая главная ваша проблема, как и всей нашей страны сегодня – это проблема реализации

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко призвал граждан любить свою страну, поддерживая в ней порядок и безопасность. Об этом глава государства заявил сегодня, 25 сентября, посещая Белорусский металлургический завод. Предприятие было создано три десятка лет назад, однако за это сравнительно небольшое время завод стал флагманом отечественной промышленности. Впрочем, не только отечественной. Открытый сегодня Президентом новый цех позволит выпускать продукцию, востребованную далеко за пределами страны.

Ольга Коршун, СТВ:

В прошлом году БМЗ отметил свое 30-летие. За время существования завода здесь выпустили около 40 миллионов тонн стали. Этого хватит, чтобы заполнить самый большой искусственный водоем Беларуси. А белорусская сталь движется со скоростью самого быстрого легкового автомобиля в мире. Это 120 метров в секунду.

Таковы возможности нового цеха, который начали возводить на БМЗ весной 2012-го. Подрядчиком выступила та самая итальянская компания, которая в восьмидесятых и построила завод. Иностранные партнеры говорили, что цех станет одним из передовых в мире. Их слова подтверждают независимые эксперты, недавно посетившие завод.

Анатолий Савенок, генеральный директор ОАО «Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»:

В целом решаются две стратегические задачи. Первое – увеличение экспортных поставок продукции. Исходным сырьем служит металлолом. И продается продукция с высокой добавленной стоимостью. Вторая задача, которая решается, это импортозамещение. Продукция данного стана позволит обеспечить предприятия машиностроительного и строительного комплекса Республики Беларусь необходимым сырьем, тем, которое закупается и ввозится на территорию Республики Беларусь.

Новый сортопрокатный стан — это полкилометра высокотехнологичного оборудования почти на 12 гектарах. Буквально за считанные минуты обычный металлический брусок плавится в печи и перерабатывается в катанку диаметром от 5,5 миллиметров до автомобильного круга диаметром в 80 миллиметров. А это уже сырье для десятков белорусских производств, начиная от гвоздей и шурупов и заканчивая автомобильными коленвалами и подшипниками. Кстати, раньше такую продукцию частично в Беларусь импортировали. По подсчетам специалистов, запуск нового производства поможет сэкономить около 90 миллионов долларов в год.

Василий Рабок начальник участка стана горячей прокатки ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»:

В состав этого стана включены три линии, которые могут производить 700 тыс. тонн продукции в год, которая на сегодняшний момент востребована. В основном стан рассчитан на производство высокотехнологической продукции, которая идет в машиностроение строение. На сегодняшний момент цех обеспечен заказами, на что и работаем.

Мощность нового стана — около 700 тысяч проката в год. В перспективе — миллион тонн. Самый масштабный проект за всю историю завода в поле зрения и главы государства. Александр Лукашенко интересуется, как идут дела на одном из крупнейших предприятий страны. Деловой разговор начитается уже буквально с первых минут встречи. В центре внимания — финансовые вопросы.

Это уже не первый визит главы государства на БМЗ. 15 лет назад Александр Лукашенко запускал здесь комплекс проволочного стана, а в 2007-м открывал трубопрокатный цех. Традицию не нарушают. Тем более что предыдущие проекты окупились с лихвой. Например, проволоку, созданную на БМЗ, использовали при создании одного из американских космических кораблей «Шатл». А арматуру белорусских металлургов при строительстве олимпийски объектов в Сочи и Лондоне. Новое производство Александр Лукашенко запускает лично. Кнопку нажимает не один, подчеркивая, что этот цех — заслуга большого коллектива.

Для белорусской промышленности достаточно всего 10-15 процентов от общего объема производства. Всё остальное — экспорт. В основном в страны Европы и США. Пробные партии уже принесли предприятию 15 миллионов долларов. Тем не менее на заводе с начала года несколько сократилась прибыль. Снизились поставки в Россию и Украину. В 2015 году примерно на 30 процентов упала цена на продукцию. Президент ставит задачу — снизить себестоимость товара. Это одно из условий для подписания нового указа, который позволит БМЗ выпустить облигации и таким образом рассчитаться по кредитам. Александр Лукашенко считает, что такая экономическая стратегия возможна, но нужны гарантии, что не пострадает коллектив и предприятие не перейдет в чужие руки.

Александр Лукашенко:

Самая главная ваша проблема, как и всей нашей страны сегодня, и не только нашей страны, а подобных предприятий в мире – это проблема реализации. И даже не реализации, а цены. Сегодня в мире цены серьезно упали, в том числе и на вашу продукцию, а затратив почти 400 млн долларов на строительство этого цеха, нам надо возвращать кредиты. И при такой низкой цене и при такой высокой зарплате, как у вас, мы не можем обслуживать эти кредиты. И ваше руководство обратилось с просьбой принять меры, чтобы вы могли работать. Потому что, получив хорошую продукцию, не продав ее по хорошей цене (цены упали), вы просто можете остановиться и смотреть, как в музее, на этот цех. Мы договорились (члены Правительства, министр, ваше руководство), что в ближайшее время мы рассмотрим этот вопрос вместе и мною будет принято решение, которое будет вам доведено до сведения. Конечно, мы не можем остановить завод, но мое жестокое требование – не вы единственные, кто просит поддержки в это трудное время: мы должны напрячься вместе. Государство в виде бюджета, банки, которые вас кредитовали (в основном это государственные банки) и министерства, Правительство. С одной стороны. С другой стороны, и вы. Я не говорю о том, что мы должны вашу высокую зарплату сокращать. Ради бога, наоборот, надо стимулировать людей и показывать: если хороший товар, продается – и зарплата выше. Нет. Но сокращать себестоимость, сокращать затраты на производство продукции, в том числе этой, вам придется.

Одно из основных требований Президента — снизить себестоимость продукции примерно на 25 процентов уже в следующем году. Задача не из легких. Но возможностей нового производства должно хватить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.