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Конструкторы БелАЗа закончили сборку первого в Беларуси 360-тонного самосвала

23 апреля 2010 06:16
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Презентация прототипа состоится 23 апреля в Жодино. Специалисты за круглым столом обсудят все достоинства последних моделей грузовиков и изучат итоги испытаний опытных образцов.Здесь же на заводском полигоне участников встречи ожидает еще одно «ноу-хау». БелАЗ представит новую модель самосвала с дистанционным управлением. Такое техническое достижение только повысит конкурентоспособность отечественного гиганта на мировом авторынке.
# Экономика # БелАЗ

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