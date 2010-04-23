Конструкторы БелАЗа закончили сборку первого в Беларуси 360-тонного самосвала

Презентация прототипа состоится 23 апреля в Жодино. Специалисты за круглым столом обсудят все достоинства последних моделей грузовиков и изучат итоги испытаний опытных образцов.Здесь же на заводском полигоне участников встречи ожидает еще одно «ноу-хау». БелАЗ представит новую модель самосвала с дистанционным управлением. Такое техническое достижение только повысит конкурентоспособность отечественного гиганта на мировом авторынке.