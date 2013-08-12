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Комплексную модернизацию белорусской экономики 12 августа обсуждали на рабочей встрече у Александра Лукашенко

12 августа 2013 14:58
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Новости Беларуси. Комплексную модернизацию белорусской экономики 12 августа обсуждали на рабочей встрече у Президента. Глава государства этот вопрос постоянно контролирует и серьезно спрашивает с Правительства. Вице-премьер Петр Прокопович курирует эту тему и доложил, как решаются  вопросы повышения производительности труда и конкурентноспособности белорусской продукции.

Так, выручка на одного работника в первом полугодии выросла к уровню прошлого года на 11,5%, хотя необходимо не менее 25. Большинство предприятий выполняют и даже превосходят этот показатель, но есть и отстающие, которые не достигли даже результатов минувшего года.

Что касается инвестиций в основной капитал, то они превысили план. Опять же, этот показатель достигнут в основном за счет успешных предприятий. Более половины производственников  не укладываются в графики модернизации. Еще один аспект, на который обратил внимание Глава государства -  это система управления.

Петр Прокопович, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Никакое самое совершенное оборудование, технологии не будут эффективно работать, если наша система управления, система мотивации работников, если наши возможности по неуклонному соблюдению технологий, дисциплина технологий, жесточайшей дисциплина технологий, и не только трудовой, но и всех остальных, не позволит, если мы этого не сделаем, нам эффективно использовать те ресурсы, которые мы вложим в техническую модернизацию. Поэтому Глава государства поручил  принять все необходимые меры для того, чтобы в целом все планы по году модернизации были обеспечены полном объеме по всем направлениям, в том числе и по выполнению главных показателей.  

За первое полугодие более чем на трех с половиной тысячах предприятий разработаны программы по модернизации. Причем интерес к новому подходу в производстве поддерживают и более тысячи представителей частного бизнеса. Активность есть и у небольших компаний.

Также в Правительстве решают вопрос о создании крупных предприятий с участием иностранного капитала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Государственная политика # Петр Прокопович

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