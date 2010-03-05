Компания «Frank Muller» станет инвестором Минского часового завода «Луч»

Такое решение принял глава государства. Максимально учтены интересы обеих сторон. Инвестор согласен сохранить социальную направленность бизнеса, бренд «Луч» и рабочие места.

В свою очередь государство гарантирует максимально комфортные условия для ведения бизнеса. К примеру, освободив от пошлин на ввоз оборудования и уплаты налогов на прибыль на 10 лет.

Еще в советское время все знали: минские часы «Луч» – это бренд с белорусским качеством. В упадок завод пришел вместе со сменой собственника. С 1996 года Минский часовой стал акционерным обществом. Но свободное плавание, без помощи государства, на пользу явно не пошло. «Луч» с тех пор стабильно убыточный, успел обрасти и судебными спорами, и серыми схемами по аренде. Разбираться пришлось государству.

Отданную за бесценок собственность вернуть удалось. Три года назад погасили долги. О намерениях поставить окончательную точку в заводском деле заговорили в конце прошлого года.

Именно швейцарская компания «Frank Muller» тогда и была названа в качестве потенциального инвестора. Авторитет ее на рынке западной Европы – высок. Создает часы от уникальных брендовых – по несколько тысяч за штуку, до потребительских. Компания предложила восстановить производство, обновив цеха современным оборудованием.

Надо сказать, это не первый инвестор, которому Минский часовой приглянулся. Но государство здесь осторожно. Ведь на кону не только выгодные огромные площади в центре Минска, но и сам «Луч» с уникальной возможностью замкнутого производства.

Необходимость модернизации видна не вооруженным глазом. Станки не обновлялись с 1956 года. Но и на таком оборудовании, белорусы производят хорошие часы, а значит дело остается только за технологиями. Осенью, во время посещения завода Президенту рассказали о перспективах.

За это время инвестор подготовил бизнес-план, все варианты рассмотрело Правительство. Решено – «Луч», как завод, и как бренд сохранить.

Анна Корниевич, начальник управления учета и распоряжения акциями Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь:

– Компания «Frank Muller» на первом этапе будет осуществлять вложение инвестиций в акционерное общество, для его развития, путем приобретения акций дополнительного выпуска. В результате, на первом этапе компания приобретет пакет акций, доля которых в уставном фонде АО составит 52%.

Все требования прихода инвестора остались прежними – социальная направленность бизнеса, сохранение рабочих мест с достойной зарплатой. В свою очередь белорусское государство создает максимально комфортные условия. К примеру, освобождает от уплаты налогов на прибыль на 10 лет, от пошлин на ввоз оборудования.

Первым шагом станет модернизация, в перспективе – появление под Минском настоящей часовой деревни с социальной инфраструктурой. Вероятно, это будет Щемыслица.

Встречу с инвестором коллектив завода ожидает уже в ближайшее время. Договор же будет заключен в трехмесячный срок.

Алеся Высоцкая, Артем Кицененко, телекомпания СТВ.