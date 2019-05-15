Коллегия минсельхозпродов Беларуси и России в Минске. Что обсуждали аграрии?

Новости Беларуси. Аграрии двух стран объединились в обсуждении насущных вопросов. 15 мая в Минске прошла коллегия двух профильных ведомств Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры обещали быть волнительными, ведь на повестке обсуждение торговых балансов, а также тема ветеринарного фитосанитарного надзора. Корреспондент Анастасии Дехтяр о том, почему это такие животрепещущие вопросы.

В таком формате АПК топ-менеджмет не собирался уже три года. Но не сказать, что здесь непаханая нива: товарооборот растет, за 2018 год увеличился на 2 %. Но то и дело возникают «сорняки»: баланс взаимных поставок сельхозпродукции и продуктов питания, бывает, не сходится.

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Наши контролирующие службы работают, взаимодействуют, и с двух сторон мы пытаемся решить эти все вопросы возникающие.

На рынке двух стран есть чем торговать. Белорусы готовы увеличить поставки картофеля, яиц, рыбной продукции. Россия в свою очередь имеет любопытные для нашей страны резервы фуражного зерна, семян рапса и кукурузы, а также шрота.

Но есть и так называемые долгоиграющие темы, требующие дополнительных дискуссий. Ветеринарный и фитосанитарный надзор, прослеживаемость грузов. И, судя по риторике министров постфактум встречи, все в рабочем порядке.

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства России:

Беларусь остается нашим основным торговым партнером. В части сельскохозяйственной продукции товарооборот растет. По прошлому году он составил свыше 5 миллиардов долларов. У нас практически не остается тех вопросов, где мы бы не находились в диалоге, где бы наши позиции фронтально отличались. В общении братских народов, конечно же, могут быть шероховатости, но не может быть каких-то серьезных сложностей и трудностей.

Белорусским аграриям интересен опыт российских коллег в области овцеводства. Льноводство и вовсе может трансформироваться в совместную научно-техническую программу. Впрочем, в рамках Союзного государства и в АПК-сфере есть множество точек взаимовыгодного соприкосновения.

Такой, к примеру, несколько лет назад стал картофель. Сейчас белорусский сорт «Бриз» растет даже на Сахалине.

Инна Родькина, ученый секретарь НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и овощеводству:

Тот, кто пробует белорусский картофель, возвращается. Спрос на качественный семенной материал очень высок со стороны российских коллег. Программа-то обширная – 98 новшеств, в том числе 11 технологических процессов, шесть комплектов сельскохозяйственных машин.

Союзная программа позволила создать базу данных перспективных сортов картофеля. А это в первую очередь урожайность, да и в целом продовольственная безопасность стран.

Людмила Козлова, заведующая лабораторией НП НАН Беларуси по картофелеводству и овощеводству:

Белорусской стороной был проанализирован 51 сорт, лучший сорт белорусской и российской селекции по 29 признакам, и на основе анализа полученных данных был создан банк лучших сортов картофеля белорусской и российской селекции для различных направлений использования.

Сегодня в поле зрения аграриев двух стран амбициозные цели. На заседании обсудили возможность реализации новой союзной программы – создание селекционное-гибридных центров. Концепция проекта уже на финишной прямой. На кону племенная независимость от импорта генетического материала животных иностранного происхождения.