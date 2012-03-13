КГК Беларуси обнаружил, куда разбазаривались средства инновационных фондов

Инновационные фонды должны использоваться эффективнее. Такое требование озвучил президент на совещании. Научные копилки, так еще неофициально называют эти фонды, нужны, чтобы активнее внедрять новые технологии в производство, а значит получать конкурентоспособный товар. Сегодня назрел вопрос – как лучше собирать деньги на современные разработки, а главное – на что их тратить?

Без инноваций сегодня никуда. С этим определились еще на последнем Всебелорусском народном собрании. Но на современные разработки нужны деньги. Поэтому встал вопрос об изменении порядка формирования инновационных фондов. Казалось бы, узкий вопрос. Но, по сути, от внедрения новых технологий зависит благосостояние всех в стране.

Формирование таких фондов началось еще в 1996 году. Все ради выпуска новой наукоемкой продукции. Госструктуры и частники регулярно делали отчисления в научную копилку – как минимум четверть процента от себестоимости продукции. Но число плательщиков сокращается. В прошлом году их круг сузился до организаций госсобственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если в 2009 году общее количество плательщиков составляло более 25 тысяч, включая сферу торговли, то в 2011 – в десять раз меньше. А на 2012 год еще предлагается их сократить.

Все меньшая часть этих фондов используется на финансирование инноваций. Непонятна в данном случае позиция Правительства: эффективность использования средств целевого фонда падает, а действенных мер по улучшению ситуации не принимается.

Правительство предлагает реформировать порядок пополнения инновационного фонда. Идею и принципы озвучивает глава Минфина. Чтобы взносы платили те предприятия, где доля государства больше половины.

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

Из числа плательщиков, обязательных для отчисления от себестоимости, предложено исключить акционерные общества, доля государства в которых составляет менее 50%. Для этих предприятий обязанность уплатить в фонд также заменяется правом формировать его из собственной прибыли.

Это коснется 183 предприятий республики. Это 8% плательщиков в фонды. И не скажется на наполняемости инновационных фондов.

Мнений о том, кто и как должен пополнять фонд, звучало много. Президент считает, что нужно найти оптимальный вариант, чтобы груз ответственности не лег тяжелой ношей только на госпредприятия.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Мы создаем свой областной технопарк, инфраструктуру, привлекаем туда ученых, и они там делают именно инновационную продукцию. Это же тоже нормально, и это инновационные цели. Как раз туда, куда надо направлять эти средства.

Еще раз, Александр Григорьевич, я убежден, что этот фонд нужен, формирование его за счет прибыли, и платить должны все.

Александр Лукашенко:

Это святое. Это самые святые деньги, которые мы вкладываем в будущее нашей страны и в будущее поколение.

Как выяснилось, две трети средств, по сути, «уходит» не совсем на новые разработки. Зачастую на инвестпроекты, которые никак инновационными не назовешь. Нарушений, констатирует госконтроль, хватает.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Например, «Минтрансом», Витебским и Гродненским облисполкомами выделялись в разные периоды инновационные средства организациям, не участвовавшим вообще в формировании фонда. Это сумма составила 7 млрд рублей.

Зачастую сомнительная новизна отдельных работ, выполняемых за счет средств инновационных фондов, таких как разработка форм ведомственной отчетности, совершенствование делопроизводства, создание сайтов и так далее.

Александр Лукашенко:

Фонды должны формироваться в ведомствах, и министр должен отвечать за развитие инноваций и их финансирование. Если надо, Правительство обратится. Пункт в указе должен быть, что Правительство может принять любое решение, вплоть до того, что полностью изъять у вас этот фонд. Но и отвечать за это будет перед Президентом.

Главное, чтобы были прописаны железные правила. И согласно им вы должны действовать. Никакие деньги на закупку шпатлевки, кельмы, кирпича или даже турбин для модернизации станций из этого фонда быть не должно. Это не торговый фонд. Это инновационный фонд для головастых, умных, талантливых, которые что-то создадут: вместо бензина – водородный двигатель. Как мне ученые Академии наук рассказывали: вот мы уже завтра воду будем заливать в двигатель внутреннего сгорания и он будет работать. Это прорыв.

Реального эффекта от такого подхода к инновациям пока нет. Да и другая крайность – часть денег фонда (примерно четверть) и вовсе не востребована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Вам что, деньги не нужны? Нужны. Почему 400 млрд валяется под забором? Почему вы молчите? Почему не боритесь? Это же средства не столько производственников, сколько ученых. Без ученых какие инновации?

После обсуждения пришли к выводу, что платить будут все: и частники, и госструктуры, но отчислять в фонд они будут с прибыли.

Александр Лукашенко:

Платят все, доступ имеют все: и государственные, и частные предприятия – распоряжается отраслевой министр. Надминистерскими, надведомственными общегосударственными суперпрограммами вы в Правительстве формируете специальный фонд. Надо ликвидировать все нормативно-правовые акты по этому вопросу и создать один нормативно-правовой акт, однозначный и капитальный – они расходуют, вы – контролируете. Контролируете и принимаете иные решения, как это выгодно государству.

Все нюансы формирования инновационных фондов доработают и в ближайшее время закрепят в едином документе – понятном и четком.