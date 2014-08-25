Как в Беларуси проверяют фуры, груженные товаром из Европы и направляющиеся в Россию?

Новости Беларуси. С введением Россией ответных санкций по поставки европейской сельхозпродукции — поток машин на внешней границе Союзного государства меньше не стал. А вот внимание к стране-производителю и конечному получателю продукции увеличилось.

Литовский водитель из Голландии в Россию. Большегруз доверху набит фруктами. Проходит белорусскую границу. В интернациональном миксте все по закону. Сертификат — реэкспортный, то есть ананасы и авокадо родом не из Европы. Урожай собирали в Северной Африке, Мексике и Коста-Рико. Для того, чтобы убедиться, соответствует ли заявленному содержимое грузового отсека, таможенный инспектор вскрывает пломбу.

Таможня дает добро. Фруктовый ассортимент без проблем отправится в Россию.

Андрей Пауксте, водитель:

Мы все знаем. Вслепую не едем. Нас информируют, поэтому мы смело едем. В Россию наша фирма ездит чуть ли не каждый день.

Что везут, откуда и куда. В свете последних событий к графах страна-производитель и конечный получатель особое внимание. Под санкции со стороны России попали мясо, рыба, молоко, овощи, фрукты. Свежие, замороженные, охлажденные, сырье или готовые продукты. Под запретом на ввоз производители США, Канады, Евросоюза, Австралии и королевства Норвегии. Список российский, но белорусские стражи его изучили досконально, ведь грузы встречают на белорусской границе.

Олег Алетурович, главный агроном ППКР «Каменный Лог»:

Обратите внимание, не попадает ли груз под запрет по стране происхождения. Мы изначально берем фитосанитарный сертификат, смотрим какой груз, какая страна является происхождением и какая страна является отправителем груза.

На сегодняшний день нам фирмы-поставщики уже предоставляют сертификаты должного образца.

В сутки фитосанитарный контроль на этом пункте пропуска проходит около 20 машин с овощами-фруктами на борту. Конечно, не все они транзитные. Многие везут ту же продукцию, но белорусскому потребителю.

Василий Романенко, заместитель начальника Ошмянской таможни:

Если данные товары ввозятся в целях совершения таможенных операций на территории Республики Беларусь, покупателем котрактодержателем данных товаров выступает белорусское предприятие или организация, такие товары пропускаются на территорию Республики Беларусь. Мы уверены в том, что все товары, пребывающие в транспортных средствах на белорусском участке границы Таможенного Союза, этот контроль проходит в отношении этих товаров, он осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами.

Если вдруг информации о товаре недостаточно, дадут время восполнить пробел. Если обнаружат несоответствие или нарушение — фуру попросту развернут обратно. Белорусскую границу пересекут лишь те, кто играет по правилам, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.