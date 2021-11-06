Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину

Новости Беларуси. Беларусь возобновила поставки в Украину электроэнергии. В соответствии с подписанным контрактом, они будут осуществляться в течение ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь возобновила поставки в Украину электроэнергии. В соответствии с подписанным контрактом, они будут осуществляться в течение ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
График сформирован белорусской стороной с учетом технических возможностей: режима работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.
2 ноября Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину. Это произошло на фоне дефицита мощности из-за повышенной аварийности на энергоблоках тепловых электростанций в период сезонного роста потребления.