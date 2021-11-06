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Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину

06 ноября 2021 11:15
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Новости Беларуси. Беларусь возобновила поставки в Украину электроэнергии. В соответствии с подписанным контрактом, они будут осуществляться в течение ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину-1

График сформирован белорусской стороной с учетом технических возможностей: режима работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.

2 ноября Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину. Это произошло на фоне дефицита мощности из-за повышенной аварийности на энергоблоках тепловых электростанций в период сезонного роста потребления.

# Беларусь-Украина # Экономика # Фотофакт

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