Новости экономики за 05.11.2021

Новости Беларуси. Как зарубежные банковские аналитики объясняют рост экономики Беларуси, на сколько увеличились золотовалютные резервы страны и кто не будет платить транспортный налог в 2021 году? С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская. ЕБРР УЛУЧШИЛ СВОЙ ПРЕДЫДУЩИЙ ПРОГНОЗ ОТНОСИТЕЛЬНО РОСТА ВВП БЕЛАРУСИ НА 2021 ГОД Европейский банк реконструкции и развития улучшил свой предыдущий прогноз относительно роста ВВП Беларуси на 2021 год до 2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее озвучивали цифры в 0,5 %.

Как следует из ноябрьского отчета, рост ВВП в Беларуси достиг пика в 3,5 % в первой половине 2021 года. Аналитики банка объясняют это увеличением экспорта и оживлением потребления. Высокие цены на нефть и газ приносят пользу странам-экспортерам энергоресурсов. Беларусь с производными нефтепродуктами показывает более высокие темпы роста, чем ожидалось, получая выгоду от более высокого экспортного спроса, инвестиций и денежных переводов. ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,1 % В ОКТЯБРЕ ДО 8,5 МЛРД ДОЛЛАРОВ Золотовалютные резервы страны за октябрь прибавили почти 90 миллионов долларов в эквиваленте. Позитивную тенденцию в накоплении фиксирует Национальный банк. Международные резервные активы на 1 ноября составили уже 8 миллиардов 549 миллионов долларов в эквиваленте, то есть плюс 1,1 % к предыдущему месяцу.

Аналитики объясняют рост резервов покупкой иностранной валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, а также ростом стоимости монетарного золота. Увеличению ЗВР не помешало исполнение правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на 175 миллионов долларов. Беларусь входит в пятерку мировых лидеров по экспорту молочной продукции. Подробнее здесь. БЕЛОРУССКАЯ БИРЖА ВВОДИТ ЦЕНОВОЙ КОРИДОР НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ Белорусская универсальная товарная биржа 5 ноября ввела на экспортных биржевых торгах молочной продукцией новый ценовой коридор с фиксированной нижней границей на молоко, масло сливочное, сыры и сгущенное молоко. Ценовой коридор поможет не допускать манипулирования ценами и предотвращать необоснованные завышения или занижения стоимости продукции.

На биржевой площадке активно работают около 20 молокопроизводителей, выставляя на торги свой свободный ресурс. Для переработчиков это хорошая возможность докупить недостающие объемы сырья. ВЛАДЕЛЬЦЫ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ УПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ДО КОНЦА 2025 ГОДА Владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога до конца 2025 года. Помимо электромобилей, в 2021 году налог не взимается с автомобилей без установленного года выпуска либо тех, что числятся в угоне или если это спецтранспорт для инвалидов. Кроме того, освобождаются от уплаты налога в 2021-м автомобили, снятые с учета до 1 июля, а также те авто, у которых уже имеется допуск к участию в дорожном движении.