Как сохранить велосипед «Аист»? Рассказывает директор «Мотовелозавода» Николай Ладутько

Новости Беларуси. Есть в нашей стране бренды, которые не нуждаются в дополнительном представлении. На белорусских «Аистах» в свое время катались дети и взрослые всего Советского Союза, а после – и независимой Беларуси, и других постсоветских республик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сами знаете – «убить» вот такой «Аист» было невозможно. Но кризис и неправильные (хотя чего уж неправильные – преступные) управленческие решения руководителей привели «Мотовело» к банкротству.

Юлия Огнева, СТВ:

В такой ситуации надо было ответить на вопрос: сохранять или не сохранять производство велосипедов и мотоциклов? Единственное в стране. Вот говорю и следом мысль: вопрос-то сформулировала неправильно. Не сохранять – не наш вариант. Как сохранить? На этот вопрос вот уже четыре года отвечает экс-председатель Мингорисполкома, а ныне руководитель ООО «Мотовелозавод» Николай Ладутько. Мы отправились на производство в надежде лично убедиться, что «Аист» теперь на взлете. «Мотовело» банкрот, но порядка 35 % велосипедов в Беларуси покупают под брендом «Аист» Юлия Огнева:

Николай Александрович, когда собиралась к вам на интервью, скажу честно, несколько человек, может быть, даже с десяток, задали мне один и тот же вопрос: а разве они не банкроты, разве они еще работают? Расскажите пожалуйста, какова сейчас экономика вашего предприятия. Что это за предприятие? Что вы выпускаете и с какими показателями прошлый год закончили, этот начали?

Николай Ладутько, директор ООО «Мотовелозавод»:

Мы находимся на предприятии общества с ограниченной ответственностью «Мотовелозавод». Произошел финансовый кризис «Мотовело». Глобальный финансовый кризис и исправить его какими-то там косметическими мерами было невозможно. «Мотовело» вынуждено было уйти в банкротство. Для того, чтобы разрешить ситуацию, которая сформировалась, было принято решение создать новое предприятие, учредителем которого выступили структуры Минского горисполкома. Сформирована новая линейка, как говорят, велосипедной продукции. Сегодня за мной стоит более 80 моделей велосипедов. На тот момент, когда формировалось предприятие, в линейке было порядка 15-16 моделей. «Аист» сегодня конкурирует со 169 моделями велосипедов, которые продаются только в Беларуси. Порядка 35 % от объема реализации велосипедов на территории Республики Беларусь сегодня потребитель покупает под брендом «Аист».

«Мы уже раза три прошлись по всему кругу предприятий промышленности нашей республики с предложением: “Давайте выпускать детали”» Юлия Огнева:

Модное слово «локализация». Сколько в этом велосипеде? Николай Ладутько:

Знаете, мы говорим о локализации – это надо импортозамещение, локализация. Фактически сегодня покупается не велосипед, покупается набор деталей. И этот набор деталей покупается путем открытого тендера. Мы даже не просто говорим об открытом тендере, мы уже раза три прошлись по всему кругу предприятий промышленности нашей республики с предложением: «Давайте выпускать детали». На наш объем – чуть более 100 тысяч – конечно, обеспечить ценовую конкуренцию нашим производителям сложно. Сложно, но мы постоянно над этим работаем.

«Прирост фактически должен будет на процентов 70 произойти за счет увеличения отгрузов нашей продукции за пределами страны» Юлия Огнева:

Но у вас прибыль есть? Николай Ладутько:

По итогам прошлого года небольшая прибыль есть для нашего предприятия. Наша задача – выйти на прирост где-то порядка 50-60 % по объему продаж. Этот прирост фактически должен будет на процентов 70 произойти за счет увеличения отгрузов нашей продукции не внутри нашей республики, а за ее пределами. Это втройне сложнее.

Держаться за здание «Мотовело» будет неправильно, экономически невыгодно ни сегодня, ни на перспективу Юлия Огнева:

Может быть, вы ведете переговоры с какими-то партнерами. Я знаю, что планировалось сотрудничество с китайской компанией. Николай Ладутько:

Мы ведем постоянные переговоры. Все равно должно появиться в республике новое предприятие. Имеется ввиду не название, а в производственных корпусах. То, где мы находимся – это площадка банкротящегося ОАО «Мотовело». Это никак не площадка ООО «Мотовелозавод». Она уже по своим функциональным характеристикам ни в коей мере не отвечает тем современным требованиям, которые есть и которые будут завтра. И потом, конечно, в том виде, в каком она есть, – за нее держаться будет неправильно, экономически невыгодно ни сегодня, ни на перспективу. Юлия Огнева:

Но это площадка в центре города.

Николай Ладутько:

Она может быть по-разному использована после завершения процедуры банкротства. Юлия Огнева:

То есть еще не завершена процедура? Николай Ладутько:

Нет, процедура еще не завершена. Юлия Огнева:

Но уже экватор пройден? Николай Ладутько:

Я считаю, что он пройден. И сейчас подготовлен пакет документов для регистрации.

«Отдаем себе отчет, что просто средовым дорожным велосипедам ехать в «Великий камень» – это будет, скажем, неправильно» Юлия Огнева:

Насколько я знаю и видела лично план «Великого камня» – для вас зарезервирована определенная территория. Николай Ладутько:

Отлично! Так и должно быть. И когда мы сегодня говорим о перспективных технологиях, мы хотим сказать, что мы отдаем себе отчет, что просто средовым дорожным велосипедам ехать в «Великий камень» – это будет, скажем, неправильно. Для того, чтобы появился партнер, надо все же сделать инвестицию и создать предприятие. Когда оно будет, тогда будет партнер.