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Как сэкономить на полетах в новогодние праздники

10 ноября 2017 16:53
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Новости Беларуси. Если вы планируете отпуск на Новый год, то авиабилеты лучше заказать до 19 ноября – потом цены будут выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таков вердикт популярного авиационного билетного оператора.

До 19 ноября цена билета, например, в юго-восточную Азию будет дешевле процентов на 15, Европа до 9 декабря на 9 % дешевле. До Рождества к цене можно прибавить еще 5 %. Но самое выгодное – это подписаться на любом ресурсе, который занимается продажей авиабилетов, на поиск дешевых, и в течение всего года и получать уведомления.

Больше новостей экономики за 10 ноября можно найти здесь.

# Экономика # Самолет # Кирилл Казаков

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