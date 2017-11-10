Как сэкономить на полетах в новогодние праздники

Новости Беларуси. Если вы планируете отпуск на Новый год, то авиабилеты лучше заказать до 19 ноября – потом цены будут выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таков вердикт популярного авиационного билетного оператора.

До 19 ноября цена билета, например, в юго-восточную Азию будет дешевле процентов на 15, Европа до 9 декабря на 9 % дешевле. До Рождества к цене можно прибавить еще 5 %. Но самое выгодное – это подписаться на любом ресурсе, который занимается продажей авиабилетов, на поиск дешевых, и в течение всего года и получать уведомления.