Как нефть стала спекулятивным продуктом и в чем причины изменений в белорусской корзине валют

Новости Беларуси. Основное внимание в экономике на неделе было приковано к падениям и взлетам мировых и национальных валют, а также их зависимости от цены на нефть. Котировки на «черное золото» более чем прозрачно задавали тон на фондовых биржах. Белорусский рубль тоже лихорадило.

Курс валют сегодня как прогноз погоды. Не подорожал ли доллар, не подешевел ли российский рубль, что будет с евро и укрепится ли китайский юань? Этими вопросами каждое утро во всем мире задаются, кажется, чаще, чем пойдет ли днем дождь или снег. За парадом девальваций на планете следят как за циклонами. А прогнозы финансовых аналитиков пользуются большей популярностью, чем прогнозы синоптиков. Цена на нефть, кризис мировых экономик, спекуляции на фондовых рынках. От чего же зависят корзины валют?

Откуда дует ветер, отголоски которого долетели на этой неделе и до Беларуси. Причин изменений в нашей корзине валют много, но все они делятся на две основные группы: внешние факторы и внутренние. В структуре изменений цены на белорусский рубль сегодня львиная доля, по мнению экспертов, за внешними – как минимум 80% против 20%.

Замедление роста мировых экономик. Прежде всего крупнейших игроков.

Михаил Грачев, финансовый аналитик:

Китай – это локомотив, который тащит за собой вагончики всей мировой экономики. Там сейчас наблюдается снижение роста. С фондовых рынков, с финансовых рынков Китая происходит отток капитала.

Поднебесная – не только крупнейший производитель, но и потребитель, в том числе сырья. А значит падает спрос на нефть.

Пока Центробанки ведущих стран пытаются нащупать пульс мировой стабильности, крупные игроки на авансцене нефтяных потрясений стараются заработать. Спекулянты еще больше хотят раскачать фондовые рынки и вогнать стоимость барреля в штопор.

Алексей Короткевич, кандидат экономических наук:

Нефть стала таким спекулятивным продуктом. Не может за относительно короткое время три раза снизиться цена на нефть.

Пока спрос на сырье падает, предложение растет.

Михаил Грачев, финансовый аналитик:

На рынке нефти сейчас идет ценовая война между крупнейшими производителями. Это Саудовская Аравия, Российская Федерация, Иран, который после снятия некоторых санкций выходит на рынок углеводородов. Это та же самая Мексика, Канада, Америка, которая также производит. Рынок по факту переполнен. И для того, чтобы оставить для себя место на этом рынке, производители вынуждены идти на такое понижение цен, можно сказать, беспрецедентное.

Российская валюта ресурсозависимая. Падает цена на нефть – дешевеет рубль.

Олег Ильин, финансовый аналитик:

По результатам прошлого года российский рубль стал одной из самых обесцененных валют мира, Россия заняла второе место после южноафриканского рэнда.

А это, в свою очередь, влияет на рубль наш – белорусский. Уж слишком связаны две экономики. Россия – наш главный торговый партнер. Первое место в графе экспорта и импорта.

На этой неделе белорусы увидели в действии цепочку: китайская экономика – цена на нефть – российский рубль – изменения в нашей корзине валют. А что же внутренние факторы, влияющие на цену белорусской валюты?

Один из основных факторов курсообразования в любой стране – политика регулятора.

С конца 2014 года Нацбанк изменил курс своей политики. Однозначная оценка экспертов – положительная динамика. Денежная масса не растет. Валютные интервенции не истончают золотовалютные резервы. Двойной непрерывный аукцион – реальная рыночная стоимость рубля. На неделе нефть дешевела – руль начал сдавать, в четверг наиболее чувствительно.

Андрей Жишкевич, председатель правления коммерческого банка:

Наверное, даже хорошо, что мы наблюдаем подобные скачки, которые подтверждают, что Национальный банк действительно честно исполняет этот выбранный механизм. Своими инструментами, которыми он располагает, управляет достаточно качественно. То есть у нас сейчас нет избыточной рублевой базы белорусского рубля, которая бы, в свою очередь, еще больше давила на курс белорусского рубля.

В пятницу, после того, как нефть подросла до 30 долларов за баррель, рубль действительно укрепился.

Положительное сальдо внешней торговли – гарант того, что дефицита валюты не будет. А значит не будет и давления на белорусский рубль. Наш экспорт сейчас теряет позиции. Причем не только по фактическим объемам, но и по цене. Это факт объективный: падает спрос, падает цена, падает выручка, просто потому, что «просели» мировые рынки.

Тем не менее диверсификация рынка идет, опубликованы данные за январь-октябрь 2015 года. Поставляли за рубеж больше, чем покупали. Значит удельный вес этого фактора в изменениях в корзине валют существенную роль не играет.

Грамотные и перспективные инвестиции – это приток валюты в страну, рабочие места и рост производительности.

Алексей Короткевич, кандидат экономических наук:

Хорошие инвестиции в том плане, чтобы они приводят все-таки к созданию продуктов. Не к перераспределению какой-то торговой сети, условно говоря, а все-таки к созданию продукта, который позволяет не только обеспечить внутренний спрос, а определенный объем экспорта.

Девальвационные ожидания. Скупающие валюту паникеры в Беларуси – это притча во языцех. Основные игроки в обменно-валютных операциях, конечно, банки и предприятия, но возрастающий ажиотаж и неоправданный спрос прежде давил на белорусский рубль.

Андрей Жишкевич, председатель правления коммерческого банка:

Я бы сказал, что мы сейчас не видим особого ажиотажа в обменных пунктах. По итогам дня, когда было сильное движение курса, в целом по нашему банку, по крайней мере сальдо купли-продажи оказалось положительным. То есть часть населения пытается сейчас выиграть, рассчитывая на то, что разово скакнувший курс в течение ближайших дней может вернуться назад. Кто-то, наоборот, пытался продавать валюту.

На этой неделе Правительство и Нацбанк опубликовали комплекс мер по решению задач социально-экономического развития в 2016 году, направленный на макроэкономическую сбалансированность.

Олег Ильин, финансовый аналитик:

Это мероприятия в области поддержания экспорта, улучшения внешнеторговой ситуации, в отношении инвестиционной, инновационной политики. Меры, направленные на улучшение эффективности экономики. Они будут работать. Но также необходимо пройти какое-то время.

Время нужно и сырьевому рынку, и ведущим экономикам мира, чтобы выйти из штопора и взять курс на выздоровление.

Алексей Короткевич, кандидат экономических наук:

Это дно по ценам на нефть видно.

Михаил Грачев, финансовый аналитик:

Ниже цены на нефть, которая есть, чисто технически не может опуститься, потому что торговать самому себе в убыток, может быть, кто-то и рискнет, но вряд ли это получится достаточно долго.

Улучшение ситуации на внешних рынках принесет стабильность и на белорусский, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.