Планы Беларуси по добыче нефти на 2017 год – 1 миллион 650 тысяч тонн

Новости Беларуси. Горизонты белорусской нефтедобычи расширяются. Новое месторождение нефти в Гомельской области, уже получившее название Угольское, дало возможность по-новому оценить перспективы этой отрасли в Беларуси.

Почти два миллиона тонн черного золота найдено на глубине свыше 5 тысяч метров. Ранее основные объемы добывались с глубины на километр меньше.

Благодаря новому месторождению в Беларуси впервые за последние пять лет вырастут объемы добываемой нефти. Планы на этот год – 1 миллион 650 тысяч тонн, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Борис Дубинин, заместитель директора по геологоразведочным работам Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти:

Пробурение скважины глубиной более 5 тысяч метров подтвердило наши прогнозы. Открыто новое месторождение с прогнозируемыми запасами в 1 миллион 700 тысяч тонн. Объект интересен тем, что находится рядом с действующими промыслами, поэтому его ввод в эксплуатацию будет достаточно быстр и эффективен. Нефть, несмотря на глубины, легкая. На мой взгляд, можно заправлять в автомобиль. Результаты эти обнадеживают, что в ближайшей перспективе будут открыты и подобные объекты.