Новости экономики за 16.11.2016

Новости Беларуси. Белорусская экономика прирастает. Экспорт наших товаров превышает импорт. Положительное сальдо с начала года сложилось на уровне почти 400 миллиона долларов. И это за счет привлечения инвестиций и продажи непродовольственных товаров, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

ДОХОДНОЕ ДЕЛО

Белорусские компании с начала года заработали без малого 4 миллиарда рублей. Рост в национальной валюте 18% по сравнению с прошлым годом. Практически треть этой суммы обеспечили представители малого и среднего бизнеса. Кроме того, продукция и услуги таких предприятий составляют более трети белорусского экспорта.

Владимир Карягин, председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:

Надо придать импульс развитию как новым бизнесам, входу молодежи уже с меньшими рисками, так и укрепить предприятия, чтобы они были более экспортно активными, могли более эффективно применять инновационные продукты.

ПОД КРЫЛОМ БИЗНЕС-АНГЕЛА

В Беларуси начала действовать ассоциация бизнес-ангелов. Так называемое сообщество инвесторов, готовых вкладывать деньги в новые технологические стартапы. В рамках проекта молодые предприниматели научатся самому важному: находить и убеждать инвесторов в необходимости реализации своих бизнес-планов. В Беларусь с мастер-классами приедут всемирно известные бизнес-ангелы и успешные стартаперы. Кроме того, в стране будет усовершенствована законодательная база в сфере венчурного финансирования.

Денис Алейников, глава юридической компании:

Интересен для нашего рынка такой институт английского права как конвертируемый займ. Венчурный инвестор делает инвестицию не в капитал, покупая доли или акции, а дает займ стартапу, который впоследствии будет либо возвращен с процентами, либо конвертирован в доли акции.

НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ

Белорусские интересы на лазурном берегу. В Марселе провели презентацию экономических возможностей нашей страны. Представители 40 компаний южного региона Франции проявили интерес к инвестиционной деятельности в Беларуси и развитии взаимной торговли. Иностранных предпринимателей пригласили принять участие в первом белорусско-французском бизнес-форуме, который откроется в Минске 30 ноября.

Белорусский рубль сегодня укрепился относительно доллара и евро. Американская валюта потеряла 3/4 копейки. На четверг ее курс составит 1 рубль 95 копеек. Евро подешевел более существенно, сразу минус 2 копейки. Завтра по Нацбанку – 2,09. Российская валюта подорожала на несколько пунктов. За 100 российских можно купить 3 рубля и 1 копейку белорусскую.