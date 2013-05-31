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К зарплате работников сельхозпредприятий Беларуси может прибавиться процент от прибыли

31 мая 2013 15:22
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Новости Беларуси. К зарплате работников сельхозпредприятий Беларуси может прибавиться и процент от прибыли. Об этом 31 мая на совместном заседании обеих палат белорусского парламента заявил заместитель премьер-министра страны Михаил Русый.

Правительство держало ответ перед парламентариями. За три часа дискуссии обсудили около 30 вопросов. В разгар аграрного сезона главная тема — АПК. И здесь в центре внимания — качество и конкурентоспособность продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Экономическое состояние и перспектива развития агропромышленного комплекса, отсюда и благосостояние народа, а это как раз идет через систему модернизации и предоставление возможности людям заработать. Посмотрите даже на те фермы, которые модернизировали. Раньше на горбу таскали. Как только приходит технология на комплекс, 2-3 доярки обслуживают 500 коров, сразу и зарплата поднимается.

# Экономика # Государственная политика в области сельского хозяйства # Государственная политика # Михаил Русый

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