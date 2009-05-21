К 2010 году GPS может работать со сбоями

Причиной этому может стать износ или плохое управление группировкой из 31 навигационного спутника, обеспечивающей функционирование системы.

В докладе Главного контрольного управления (GAO) при правительстве США, утвержлается, что причиной сбоев в навигации может стать износ или плохое управление группировкой из 31 спутника, обеспечивающей функционирование GPS (Global Positioning System).

ВВС США уже превысили бюджет соответствующей программы на 870 миллионов долларов, но оказались неспособны обеспечить выполнение графика по плановой замене. В частности, ВВС намерены запустить первый спутник для выполнения этой задачи в ноябре 2009 года, то есть почти на три года позднее запланированного срока, поскольку, из-за недостаточного финансирования, существуют проблемы с разработкой замены — спутников серии GPS IIIA.

«Если ВВС в намеченные сроки не сможет закончить развитие спутников IIIA, существует большая вероятность, что с 2010 года старые спутники начнут выходить из строя и спутниковая группировка GPS окажется не в состоянии в полном объеме выполнять задачи по навигации и позиционированию», — говорится в докладе. В итоге система будет базироваться на слишком малом числе спутников, что поставит под угрозу не только интересы американских военных, но и множество гражданских систем, включая морскую навигацию, транспортную навигацию и системы мобильной связи.

Следует отметить, что в этом году должен начать работать европейский конкурент GPS — система Galileo. Также системы спутниковой навигации разрабатывают Россия, Китай и Индия. В частности, ранее собщалось, что создатель первой российской спутниковой системы «Глонасс», корпорация «Роскосмос», продвигая свою продукцию на рынок, предлагала запретить ввоз иномарок, навигаторы которых не принимают сигналы «Глонасса». Однако, сейчас ее установка обязательна только для федерального транспорта.