IX Международный Форум «Атомэкспо-2017» 19 июня открывается в Москве

Новости Беларуси. «Атомные технологии – безопасность, экология, стабильность» – главная тема IX Международного Форума «Атомэкспо-2017». 18 июня он открывается в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции деловая площадка соберет топ-менеджеров крупнейших компаний в сфере ядерного бизнеса из десятков стран и ведущих экспертов. Участие в мероприятиях примет и белорусская делегация. Основным событием деловой программы станет большая дискуссия, участники которой обсудят современные вызовы энергетического рынка и роль мирного атома в жизни человечества.

На форуме развернется и выставочная экспозиция, где будет представлен стенд белорусской АЭС. Видео- и фотоматериалы расскажут о реализации проекта атомной электростанции в Островце, работе информационного центра и развитии города энергетиков.