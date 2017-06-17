Белорусский сливочный пломбир попробуют в России, Израиле, Канаде и Грузии

Новости Беларуси. Белорусское мороженое на прилавках Китая. Сладкое лакомство в Поднебесную впервые поставит крупнейшее белорусское предприятие «Санта Бремор». Первая партия на рынок отправится уже в июле 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кстати, в этом году наше мороженое распробовали в Канаде. Любят его в Израиле и Грузии. Их знают по знаменитой селедке на пачке. «Матиас» в Беларуси – это «Санта Бремор». С рыбы начинали еще 19 лет назад, мир покорили с ней же. Однако сейчас на заводах под Брестом производят продукты, из которых легко собрать даже новогодний стол. В начале лета – бум на мороженое. В линейке брендов есть что предложить и белорусам, и иностранцам.

Виктория Ходосок, СТВ:

Самый сладкий цех – цех мороженого. 7 производственных линий, 120 видов: пломбир, эскимо, на палочке, в стаканчике, на любой вкус. Только представьте, 60 тон готовой продукции в сутки. Самое вкусное получится только из своего. В моде сейчас здоровое питание, и для нового пломбира на сливках молоко отбирают самое качественное. У «Санта Бремор» для этого свои фермы и свои буренки. Контроль от корма до жирности в молоке.

Людмила Бобович, ведущий инженер-технолог отдела главного технолога СП «Санта Бремор» ООО:

Изобретая рецептуру вот этого нашего пломбира на сливках, мы хотели несколько улучшить вкус и качество нашего продукта, не смотря на то, что наш «Юкки»-пломбир занимал первые места даже в слепых дегустациях. Массовую долю жира мы увеличили до 15 %, как традиционный пломбир мы его сделали. Хотя он и был как традиционный пломбир, но 12 %. Главный покупатель продовольственного гиганта – соотечественники. Только 10 % от производства уезжает на экспорт. Так было с селедкой, так будет и с мороженым. Но этих 10 % достаточно, чтобы быть популярными. Летом сливочный пломбир можно будет попробовать в России, Израиле, Канаде, Грузии. Первый контракт подписан с Китаем.

Сергей Недбайлов, директор СП «Санта Бремор» ООО:

Буквально в июле пойдет первый контейнер нашего, белорусского мороженного в Китайскую Республику. По нашим планам и договоренностям я думаю, что к концу года это будет порядка 300 тонн.