ИП: склады, экспорт, перспективы

Сегодня опыт индивидуальных предпринимателей может пригодиться - государство и бизнес нужны друг другу как никогда. (ВИДЕО)

Это раньше рынок «Динамо» был как муравейник. Сейчас здесь спокойнее – пройти не толкаясь локтями можно даже в выходной. Большая часть ИП давно переехала в торговые центры. Мобильности малому бизнесу и в прямом, и переносном смысле уж точно не занимать. А заниматься готовы тем, что экономически интересно. Поэтому и экспорт белорусских товаров становится темой для разговоров.

Выгоду частный бизнес всегда ставит во главу угла. Пока экспортом занимается совсем небольшая часть предпринимателей. За полгода в Россию они продали товаров на три миллиона долларов. Говорят, реально увеличить эту цифру в 10 раз. Бизнес сразу откликнулся на предложение президента справляться с запасами продукции сообща. Подготовили материалы для правительства. Суть их проста: нужен экономический стимул, привлекательные и льготные условия для работы.

— Необходимо принять льготное налогообложение, в виде фиксированного налога по низкой ставке, упростить расчеты наличными деньгами. Чтобы была возможность закупать у юридических лиц достаточно крупные партии товара, — Александр Калинин, председатель ОО «Белорусский союз предпринимателей».

Также говорят о том, что оформление экспортных операций должно стать проще. О том, что желательно создать единую базу белорусских товаров в интернете, делать скидки и отсрочки по платежам. Пока эти вопросы – на стадии обсуждения в правительстве.

Заинтересованные бизнесмены сейчас находятся в Москве – прорабатывают возможность торговли на местных рынках. Но привлекательными могут оказаться и другие города. Вывозить готовы текстиль, стройматериалы, косметику. С тракторами уже сложнее – нужно обеспечить тот же сервис. Но в принципе, продать можно всё – была бы предпринимательская жилка.

У предпринимателей уже есть опыт нелегких 90-х – многие тогда начинали. Сегодня их опыт может пригодиться - государство и бизнес нужны друг другу как никогда. «Ипэшники» говорят: важно, чтобы это осознали и на отечественных предприятиях. Здесь нужно идти навстречу друг другу.