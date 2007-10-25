Инвестиционный климат Беларуси теплеет

Только за первое полугодие нынешнего года общий объем иностранных вливаний в белорусскую экономику увеличился более чем в 2 раза и составил свыше 2 миллиардов долларов.

Работать с итальянскими партнерами здесь начали еще лет десять назад. Правда, тогда амбиции было куда скромнее. Но уже в двухтысячном удалось запустить совместную линию по производству газово-отопительного оборудования. Мини-котельные оказались экономичной перспективой для рядовых белорусов и прибыльной - для самого предприятия.

Сегодня инвестиционный климат Беларуси, если еще не тропический, то значительно потеплевший. С 2002 года поступление прямых иностранных инвестиций постоянно растет. Не отстает и общий объем поступления зарубежных финансовых вливаний. В первом полугодии нынешнего года они возросли по сравнению с таким же периодом прошлого более чем в 2 раза и составили более 2 миллиардов долларов.

Среди тех, кто приходит к нам с рублем доминирующую позицию занимают страны СНГ. Наиболее щедрым инвестором стала Россия. Также свои капиталы в белорусской экономике разметили Великобритания, Германия, Швейцария и Китай. А самые внушительные суммы они направили в белорусскую промышленность, торговлю и общепит.

Благодатный дождь инвестиций республику орошает заслуженно. То что, инвесторы готовы не просто прийти в страну, но и надолго в ней задержаться говорит о всевозрастающем доверии иностранных партнеров. Ведь при наличии проблем или недоразумений они могут рассчитывать на достойную, а главное оперативную судебную защиту.

Зеленый свет финансовым вливаниям в нашу экономику создает преимущества не только инвесторам. Самое главное, что их эффективное использование позволяет сделать белорусскую продукцию еще более конкурентоспособной на зарубежных рынках.