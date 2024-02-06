Интерактивную карту России для белорусских предприятий презентовали в Минске

Карта экономической эффективности экспорта строительных услуг на территории России появилась в распоряжении белорусских компаний. Ее презентовали в Минстройархитектуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ресурс позволяет оценить перечень ключевых инвестиционных проектов и наглядно увидеть состояние строительных рынков российских регионов. Теперь пользователи картой могут получить всю нужную им информацию и реализовать созидательный потенциал.

Андрей Бахма, заместитель директора ОАО «НИИ Стройэкономика»:

Интерактивная карта эффективности экспорта строительных услуг в федеральных округах Российской Федерации охватывает всю Российскую Федерацию: все 8 федеральных округов и 85 регионов. Экономическая эффективность каждого региона определена в цветовой палитре в зависимости от показателей – объем инвестиций в том или ином регионе, объем вводимого жилья, средняя зарплата рабочих и другие параметры.

Олег Швец, первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:

Непосредственно систематизация работы в сфере строительных услуг – не нова. У нас имеется большой опыт с различными регионами Российской Федерации, у нас есть определенный опыт стран ЕАЭС. Вот эта системная работа, которая позволила бы нашим организациям ориентироваться в сфере оказания строительных услуг, определить приоритеты для себя, определить непосредственно регионы или страны, где мы можем гарантированно работать и получать прибыль, она всегда витала в воздухе и, наконец, реализовалась.