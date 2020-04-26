«Иного не дано». Александр Лукашенко требует от регионов не просить деньги, а прорабатывать рынки

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует регионы на проработку рынков для сбыта производимой продукции. Об этом он заявил 26 апреля во время поездки в Наровлянский район, посещая совхоз-комбинат «Заря», сообщает БЕЛТА.

Глава государства облетел район на вертолете, ознакомился с ходом полевых работ и по прибытию поинтересовался, как в целом подвигается сев в Гомельской области. О промежуточных результатах его проинформировал губернатор Геннадий Соловей. По его словам, все работы идут по плану, посевная должна завершиться к 9 мая.

Президент также поинтересовался социально-экономическим развитием Гомельской области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда вы выйдете хотя бы в ноль? Ты даже не думай, что мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано. Если вы будете сидеть: «Вот пандемия, дайте нам денег»... Никто не даст – это похоронить деньги. Вы прорабатывайте рынки по всем направлениям – начиная от фарфорового завода и заканчивая «Гомсельмашем».

Губернатор пояснил, что все проблемы в основном касаются экспортных поставок, которые после всплеска пандемии были прекращены из-за закрытия границ в других странах. Сейчас предприятия работают на внутренний рынок.

«Договаривайтесь, когда восстановится вся логистика и заработают соседи. Если у вас будут контракты на поставку после пандемии, мы будем думать, как вам помочь», – добавил глава государства.