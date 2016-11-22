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Индийские компании заинтересованы в создании в Беларуси предприятий по производству лекарств

22 ноября 2016 13:34
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Новости Беларуси. Индийские компании заинтересованы в создании в Беларуси предприятий по производству лекарств. Конкретные проекты сотрудничества в разных сферах обсуждают 22 ноября бизнесмены двух стран.

Интерес есть и в области добычи калийных удобрений. Речь идет о производстве горнодобывающего оборудования и добыче полезных ископаемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Рыбаков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:
Президентами наших стран поставлена задача достичь товарооборота в 1 млрд долларов к 2018 году, до которого не так много времени осталось. Индия настолько велика и настолько разнообразна, потенциал нашего взаимодействия настолько велик, что место найдется, поверьте, всем.

# Экономика # Беларусь-Индия # Валентин Рыбаков

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