Хакатон социально значимых проектов Engineering Jam проходит в Минске

Новости Беларуси. Проект за 48 часов. Хакатон Engineering Jam во второй раз собрал в Минске 150 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создать электронный проездной, экологическую карту города или придумать, как быстро получить справку в ЖЭСе, найти место для парковки и написать обращение в районную администрацию – все проекты социально значимые и призваны сделать жизнь лучше. Над их реализацией весь уик-энд будут работать 20 команд.

Аркадий Добкин, председатель совета директоров компании Epam Systems: Это всегда вызывает положительные эмоции и у наших клиентов, и у наших сотрудников. Потому что есть возможность решать задачу и сделать прототип в очень короткие сроки, при этом коммуницировать с заказчиком. Заказчик становится частью этого процесса.

Павел Либер, организатор хакатона Engineering Jam: В чем наше отличие от любого классического хакатона? Это как раз в том, что команды не приходят к нам со своими идеями, а приходят команды на конкретные идеи, за которыми кто-то стоит. Самое тяжелое было – собрать огромное количество проблем, направлений с разных министерств, ведомств Беларуси. Очень благодарны им за помощь и поддержку, потому что удивительное сочетание здесь происходит – инженеры и представители министерств общаются, решают проблемы.

За двое суток креативным тандемам предстоит создать готовые прототипы решений. Среди проектов – экологическая карта города, мобильный помощник для пересечения границы, стартап для оценки состояния урожая с помощью компьютерного зрения и единый электронный проездной.

Константин Шкель, участник хакатона Engineering Jam:

Наша задача заключается в том, чтобы не привязываться к пластиковым картам, к серьезным платежным системам, а работать внутри системы «Минсктранса». Для того, чтобы у вас был условный персональный аккаунт, в котором можете следить за своими маршрутами, поездками, расходами, получать какие-то бонусы.

Идеи несколько месяцев отбирались организаторами. Одним из них выступает ПВТ. В результате креативный марафон по сути призван восполнить пробелы в цифровизации нашей страны. По итогам первого хакатона все проекты получили жизнь или сейчас находятся в стадии реализации.