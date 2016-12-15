ГТК: все предложения бизнеса нашли отражение в новом проекте Таможенного кодекса

Новости Беларуси. В Беларуси активно обсуждают проект Таможенного кодекса ЕАЭС. Свои идеи предлагают бизнес-ассоциации, а также научные сообщества. Новый кодекс должен быть согласован к 26 декабря – дате заседания Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

Проект международного документа будет отражать принципиальные требования к организации внешнеэкономической деятельности на территории пяти государств, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Мы убеждены, что все предложения, которые прозвучали от бизнеса, они нашли отражение в новом проекте кодекса. Новаторские идеи были включены в проект Таможенного комитета. Мы ими поделились и рассказали нашим партнерам по Таможенному союзу. Наши партнеры согласились и дали одобрение, чтобы включить эти идеи в новый проект Таможенного кодекса.

Напомню, на прошлой неделе глава государства, проводя совещание по проекту документа, поставил четкую задачу: обеспечить соблюдение национальных интересов Беларуси при принятии Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.