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ГТК: все предложения бизнеса нашли отражение в новом проекте Таможенного кодекса

15 декабря 2016 10:42
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Новости Беларуси. В Беларуси активно обсуждают проект Таможенного кодекса ЕАЭС. Свои идеи предлагают бизнес-ассоциации, а также научные сообщества. Новый кодекс должен быть согласован к 26 декабря – дате заседания Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

Проект международного документа будет отражать принципиальные требования к организации внешнеэкономической деятельности на территории пяти государств, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Мы убеждены, что все предложения, которые прозвучали от бизнеса, они нашли отражение в новом проекте кодекса. Новаторские идеи были включены в проект Таможенного комитета. Мы ими поделились и рассказали нашим партнерам по Таможенному союзу. Наши партнеры согласились и дали одобрение, чтобы включить эти идеи в новый проект Таможенного кодекса.

Напомню, на прошлой неделе глава государства, проводя совещание по проекту документа, поставил четкую задачу: обеспечить соблюдение национальных интересов Беларуси при принятии Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

# Экономика # Евразийский союз # Юрий Сенько

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