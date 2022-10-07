Прямой эфир

Грузоперевозки из Беларуси в Турцию увеличились в 5 раз

07 октября 2022 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Турция готова выделить белорусским перевозчикам дополнительно 1,5 тысячи разрешений на 2022 год. Грузы из Беларуси в Турцию стали возить в 5 раз чаще. По данным международной биржи автомобильных грузоперевозок ATI.SU, осваивание новых маршрутов и выстраивание новых логистических цепочек идет на всем евразийском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузоперевозки из Беларуси в Турцию увеличились в 5 раз-1

Работать на этих маршрутах оказывается гораздо более рентабельно. Крупные транспортные компании не только активно перестраивают логистические цепочки, но и открывают представительства в Средней Азии и на Кавказе – в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Грузии, Армении, Турции. Это помогает бизнесу сохранить объемы международных перевозок и строить альтернативные маршруты.

Больше новостей экономики за 7 октября читайте здесь.

# Беларусь-Турция # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 07.10.2022
07 октября 2022 14:46

Новости экономики за 07.10.2022

Богданов: предприятиям нужно увеличивать рентабельность за счёт снижения затрат, а не за счёт роста цен
07 октября 2022 12:59

Богданов: предприятиям нужно увеличивать рентабельность за счёт снижения затрат, а не за счёт роста цен

Новости экономики на РТР-Беларусь за 06.10.2022
06 октября 2022 20:55

Новости экономики на РТР-Беларусь за 06.10.2022