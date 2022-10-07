Грузоперевозки из Беларуси в Турцию увеличились в 5 раз

Турция готова выделить белорусским перевозчикам дополнительно 1,5 тысячи разрешений на 2022 год. Грузы из Беларуси в Турцию стали возить в 5 раз чаще. По данным международной биржи автомобильных грузоперевозок ATI.SU, осваивание новых маршрутов и выстраивание новых логистических цепочек идет на всем евразийском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работать на этих маршрутах оказывается гораздо более рентабельно. Крупные транспортные компании не только активно перестраивают логистические цепочки, но и открывают представительства в Средней Азии и на Кавказе – в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Грузии, Армении, Турции. Это помогает бизнесу сохранить объемы международных перевозок и строить альтернативные маршруты.