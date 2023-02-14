Гродненский регион принимает делегацию из Калининградской области. Подписаны Протоколы о региональном сотрудничестве

Гродненский регион и Калининградская область намерены наращивать экономическое сотрудничество и стимулировать импортозамещение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В планах также укреплять взаимодействие без привязки к общей границе. Об этом сообщили во время стартовой конференции проекта «Россия-Беларусь: крепкое партнерство». В Гродно с рабочим визитом находится делегация Калининградской области.

Протоколы о намерениях сотрудничества с партнерами уже подписаны. В ближайшее время стороны перейдут к реализации договоренностей. Например, Новогрудский район и Светлогорск собираются взаимодействовать в сфере туризма. Интересуют российских коллег и новые подходы, которые применяют в образовании и культуре. Ну а базой станет совместный наработанный опыт. Этот проект – продолжение сотрудничества, которое наладили почти 30 лет назад.

Сергей Елисеев, первый заместитель председателя правительства Калининградской области:

Активизация процессов сотрудничества, интеграционных процессов между нашими регионами направлена на развитие связей между гражданским сообществом и органами местного самоуправления, между бизнес-сообществом, прежде всего наших областей, Калининградской и Гродненской. Причем реализация этого проекта позволит нам транслировать наш опыт уже в целом на развитие трансграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Россия и Беларусь укрепляют интеграцию в рамках Союзного государства и в условиях санкций. Если в прежние годы десятая часть всего экспорта Гродненщины приходилась именно на Калининградскую область, а это основной экономический партнер западного региона Беларуси, то в 2022 году показатели несколько снизились. Сказались нарушение логистики и внешние факторы. Теперь самое время восстановить отношения.