Гриц: у Китая несоизмеримые финансовые ресурсы по отношению к белорусским предприятиям

Новости Беларуси. Экономический эффект. Откуда взялась дефляция? Какие управленческие лайфхаки были предприняты, чтобы народное хозяйство не просело? Почему реакция замещения отрикошетила санкции? Какие караваны идут на рынки России? Про благосостояние белорусов поговорили на площадке ток-шоу «По существу».
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Вопрос даже не только в Минпроме или в промышленных предприятиях. Есть такое понятие, как финансовая поддержка – это льготные кредиты, рассрочки и так далее. У Китая несоизмеримые финансовые ресурсы по отношению к белорусским предприятиям. Даже к банкам.
Кирилл Казаков, СТВ:
Слушайте, Евросоюз с ними судиться собирается из-за того, что электромобили дешевые.
Георгий Гриц:
Необходимо говорить о финансово-промышленных группах кооперации. Это то, в чем мы должны хотя бы не отстать от Китая. Тут вопрос, я бы хотел пояснить, что 90 % экспорта белорусской техники – это идет за счет регионального бюджета. И эта точка зрения, мне кажется, характеризует государственный подход. Потому что одно рабочее место в части машиностроения создает от 7 до 12 рабочих мест в смежных отраслях. В том числе и в Российской Федерации. То есть частные предприятия у них какой-то такой местечковый, да, корыстный, практичный, но местечковый подход. А региональные, федеральные органы почему привлекают? Это не иждивенчество и даже не то, что он этнический белорус, просто видение проблемы гораздо более государственное. И говорим о том, что даже Россия, стратегический партнер – говорится о промкооперации. Те же программы по импортозамещению – это вовлечение российских и белорусских предприятий в одну производственную цепочку. Это тоже очень важно. Китай – это другая страна. Такие проблемы их абсолютно не волнуют, им оборот надо затянуть на себя. Взять сырье у нас, там его переработать и поставить в Российскую Федерацию.
Читайте также:
Темп роста экспорта в Россию за 2022-й составил более 150% – замминистра промышленности Беларуси
Герцев: продвижение белорусских товаров на Дальнем Востоке – это политическое лоббирование
«Жесткая конкуренция». Как в России продаются белорусские лекарства?