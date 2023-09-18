Гриц: у Китая несоизмеримые финансовые ресурсы по отношению к белорусским предприятиям

Новости Беларуси. Экономический эффект. Откуда взялась дефляция? Какие управленческие лайфхаки были предприняты, чтобы народное хозяйство не просело? Почему реакция замещения отрикошетила санкции? Какие караваны идут на рынки России? Про благосостояние белорусов поговорили на площадке ток-шоу «По существу».

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Вопрос даже не только в Минпроме или в промышленных предприятиях. Есть такое понятие, как финансовая поддержка – это льготные кредиты, рассрочки и так далее. У Китая несоизмеримые финансовые ресурсы по отношению к белорусским предприятиям. Даже к банкам. Кирилл Казаков, СТВ:

Слушайте, Евросоюз с ними судиться собирается из-за того, что электромобили дешевые.