Новости Греции. Греческий парламент утвердил введение мер строгой экономии, которые предложили европейские кредиторы. Изменения должны произойти в налоговом законодательстве, в сфере социального обеспечения и страхования, а также в пенсионной системе. Голосование вызвало массовые протесты, которые местами переросли в беспорядки. В Афинах протестующие камнями и бутылками с зажигательной смесью забросали отряды спецназа. В ответ были применены светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Более сорока зачинщиков беспорядков задержаны.

16 июля греческий вопрос обсудит Еврогруппа. Будет организована телеконференция. На повестке дня — предоставление Афинам экстренного кредита в размере от 7 до 19 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.