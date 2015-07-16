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Греческий парламент утвердил введение мер строгой экономии, которые предложили европейские кредиторы

16 июля 2015 07:42
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Новости Греции. Греческий парламент утвердил введение мер строгой экономии, которые предложили европейские кредиторы. Изменения должны произойти в налоговом законодательстве, в сфере социального обеспечения и страхования, а также в пенсионной системе. Голосование вызвало массовые протесты, которые местами переросли в беспорядки. В Афинах протестующие камнями и бутылками с зажигательной смесью забросали отряды спецназа. В ответ были применены светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Более сорока зачинщиков беспорядков задержаны.

16 июля греческий вопрос обсудит Еврогруппа. Будет организована телеконференция. На повестке дня — предоставление Афинам экстренного кредита в размере от 7 до 19 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Экономика # Кризис в Греции

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