Готовы работать и поддерживать новые проекты: Президент провел встречу с главой китайской корпорации «Мидеа Груп»

Новости Беларуси. Беларусь продолжит оказывать всемирную поддержку и содействие развитию партнёрских отношений с Китаем. Об этом сегодня заявил Президент на встрече с председателем правления и главой корпорации «Мидеа Груп» Фаном Хунбо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня это один из крупнейших производителей и экспортёров бытовой техники в Китае и мире. Компания обеспечивает работой около 130 тысяч человек, а годовая выручка превышает 24 миллиарда долларов. 10 лет назад «Мидеа Груп» вошла на рынок Беларуси, организовав с холдингом «Горизонт» совместное предприятие по выпуску СВЧ-печей. В 2016 состоялся запуск нового производства кулеров и водонагревателей. Как подчеркнул Александр Лукашенко, таких инвесторов в Беларуси приветствуют и всегда ждут.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Десять лет назад корпорация «Мидеа Груп» пришла в Беларусь с прямыми инвестициями. Вы вложили свои финансы, технологии, работаете на экспорт, создаете рабочие места. Таких инвесторов мы приветствуем и ждём. Мы готовы и впредь работать с ними и, прежде всего, с теми, кто решил вложить свои средства в экономику Беларуси. Похвально, что компания намерена расширять своё присутствие в нашей стране.

Мы готовы поддержать на аналогичных основах любой ваш проект. Можете быть уверены, что мы продолжим оказывать всемирную поддержку и содействие развитию партнёрских отношений. Как принято считать в руководстве Беларуси и Китайской Народной Республики, мы железные братья, наш уровень сотрудничества один из самых высоких в мире. Мы это очень ценим и базой этого сотрудничества являются такие компании, как ваша. С моим другом Си Цзиньпином мы договорились о том, что в Беларуси для партнёров из Китая закрытых тем нет. У нас создан наилучший климат для ваших инвестиций. Вы всегда найдёте не только понимание в руководстве нашей страны, но и всяческую поддержку.

Фан Хунбо, председатель правления и глава корпорации «Мидеа Груп»:

На протяжении 10 лет присутствия в Беларуси мы очень довольны, особенно сотрудничеством с вашим холдингом. Мы получили хорошие результаты, и это заложило хорошие основы для нашего присутствия в Беларуси. Кроме того, это говорит о том, что углубляется диалог Беларуси и Китая в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Мы намерены развивать производство микроволновых печей и водонагревателей, а также планируем производство другой бытовой техники.