Госконтроль Беларуси разберется с тем, как формируется цена на услуги ЖКХ и сколько реально стоит кубический метр воды

Новости Беларуси. Как формируется цена на услуги ЖКХ и сколько реально, без накруток, стоит кубический метр воды, разберется Госконтроль. 10 февраля состоялось первое заседание рабочей группы, а 31 мая о результатах масштабной проверки отрасли доложат главе государства.

Комитет госконтроля уже сейчас выявил факты, когда в систему ЖКХ отдельных регионов включаются убыточные предприятия, например, мебельная фабрика или обанкротившийся завод химического мела. Затраты в результате сказываются на себестоимости услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Сколько здесь накипи, которая ложится на себестоимость продукции, услуг и так далее. По некоторым даже таким явным примерам можно судить, что очень большая доля. Может быть, даже где-то половина. И тогда в этом случае, если мы эту накипь закажем с вами и уберем, то уже сегодня получится, что граждане платят не четверть от того, что надо платить, а уже половину.

В центре внимания Госконтроля и структура отрасли. Она должна быть максимально эффективной. Как ожидается, будет выработана единая система для всех областей страны.

Сегодня госконтроль констатируют наличие лишних звеньев в системе ЖКХ. Например, городские объединения во многом дублируют функции областных организаций и самого исполнителя. Сокращение в основном коснется непроизводственной численности.

Еще одно из предложений рабочей группы – создание единого заказчика услуг ЖКХ. Он станет посредником между пользователями и поставщиками. При этом предлагать услуги смогут не только государственные организации.

Сергей Ровнейко, начальник главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Не обязательно, что на рынке будут представлены только государственные предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Могут быть и частные структуры, и те же государственные, но не входящие в систему, и оказывать услуги по содержанию жилищного фонда. Предполагается создание такого органа единого заказчика, который будет эти услуги покупать. Вы можете их предложить лучше, качественнее, более дешевые? Пожалуйста, вы приходите, обслуживаете этот дом.