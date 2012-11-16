Города-побратимы Беларуси и России договорились о сотрудничестве в области пищевой промышленности

Новости Беларуси. Витебск и Самара, Гродно и Калининград, Гомель и Сургут. Встреча городов-побратимов Беларуси и России прошла в Минске. Приветствие её участникам направил Президент Беларуси.

Дружеские связи и региональное партнерство породнённых городов успешно развиваются. А проекты реализуются в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и культуре. Сегодня гости посетили предприятия столичного региона. Подписано соглашение о сотрудничестве между Минской и Московской областями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие Игоря Винокурова поставляет продукты в школы, детские сады в российском Подольске. Белорусскую марку он узнает по вкусу. Без малого 20 лет борисовчане напрямую возят к ним молочный товар.

Игорь Винокуров, директор муниципального предприятия «Подольский комбинат питания и оптово-розничной торговли» (Россия):

Первое — это качество. В Республике Беларусь этому уделяется большое значение. Продукция идет на ура!

Минское предприятие принимает гостей из России. Пятая часть ассортимента уходит на экспорт. Самые крупные покупатели — российские торговые сети. Если раньше везли творог, сметану, йогурт в Москву и Подмосковье, то сегодня груженые фуры доставляют продукты практически по всем регионам до самого Урала.

Эдуард Чернявский, генеральный директор молочного предприятия:

Результат мы получили от многих факторов. И побратимские связи, и договоренности на политическом уровне, и качество продукции и техперевооружение.

Такой ассортимент Михаил Кисельман пытается запечатлеть на видео. Мечта увидеть все это на прилавках магазинов его города, глядишь, - и станет реальностью.

Михаил Кисельман, председатель Совета депутатов Чеховского района Московской области (Россия):

Мы дружим с Копылем. Мы видим эту продукцию, встречаемся с ней, с радостью покупаем, но она в основном на ярмарках бывает, хотелось бы видеть постоянные торговые точки. Мы готовы предоставить помещения.

Сергей Парамонов, заместитель председателя Международной ассоциации «Породненные города» (Россия):

Впервые есть конкретика на посещении сегодня двух перерабатывающих предприятий. Люди, специалисты, которые здесь присутствуют из России, вступили в диалог производственных отношений. Своими действиями мы поддерживаем общую линию на сплочение нашего Союзного государства.

Россия - традиционный партнер по торговле с Минской областью. И сегодня на встрече городов-побратимов подписали новые соглашения о сотрудничестве. И что важно - десятки договренностей уже на будущей неделе планируют воплотить в жизнь.