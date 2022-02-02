Глаз о запрете транзита белорусских калийных удобрений: «Данный шаг представляет собой элемент гибридной агрессии»

Новости Беларуси. Беларусь вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров. Решение вступит в силу 7 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская сторона неоднократно предлагала консультации для урегулирования вопросов в правовом поле, но Литва не пошла на диалог, оставив за собой попытку нанести серьезный удар по белорусскому производителю калийных удобрений. В этой ситуации Минск был вынужден принять ответные меры. Запрет на транзит коснется нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях «Литовских железных дорог». По территории Беларуси таких грузов перевозится около 1,5 миллионов тонн ежегодно. Финансовая сторона вопроса – более миллиарда долларов.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Незаконное решение правительства Литовской Республики о прекращении транзита белорусских калийных удобрений грубейшим образом нарушает нормы права, прямые двусторонние и многосторонние обязательства литовской стороны. В их числе соглашение от 3 апреля 2000 года «Об условиях транзита грузов Республики Беларусь с использованием портов и другой транспортной инфраструктуры Литовской Республики», Конвенция ООН по морскому праву, которая ратифицирована ЕС, Минском и Вильнюсом.

Данные документы юридически обязывают Литву предоставить Беларуси транзит как стране, не имеющей выхода к морю.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США официально информировало литовскую сторону, что американские санкции в отношении ОАО «Беларуськалий» не являются обязательными для государственного предприятия «Литовские железные дороги». Соответственно, решение пока еще действующего правительства Литвы является инициативным. В таком контексте данный шаг представляет собой элемент гибридной агрессии в отношении Беларуси, направленный на нанесение прямого экономического ущерба благосостоянию белорусского народа.