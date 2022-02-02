Литва решает? Как запрет на транзит «Беларуськалия» отразится на экономике других стран?

Новости Беларуси. Беларусь вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров. Решение вступит в силу 7 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Савчик, СТВ: Как подчеркнули в МИД, официальный Минск оставляет за собой право на дальнейшие действия экономического характера, в том числе совместно со своими партнерами, в результате чего транзитная инфраструктура Литвы может пойти в утиль. Тем временем Вильнюс стоит на своем. Там по-прежнему не принимают заявленные грузы.

Андрей Абрамчук, начальник железнодорожной станции «Лида»:

На данный момент на станции «Лида» находятся четыре состава с калийными удобрениями. Груз принят к перевозке 31 января в соответствии с заявками, согласованными в том числе «Литовской железной дорогой». Однако по непонятным причинам «Литовская железная дорога» отказывается в приеме данных грузов.

Татьяна Савчик:

В сложившейся ситуации теряет не только Литва. Действия Вильнюса ударят по экономикам других государств, которые закупают белорусский калий. Похоже, наши соседи всерьез примеряют роль весомого геополитического игрока.