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Литва решает? Как запрет на транзит «Беларуськалия» отразится на экономике других стран?

02 февраля 2022 17:29
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Новости Беларуси. Беларусь вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров. Решение вступит в силу 7 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Глаз о запрете транзита белорусских калийных удобрений – читайте здесь.

Литва решает? Как запрет на транзит «Беларуськалия» отразится на экономике других стран?-1

Татьяна Савчик, СТВ:
Как подчеркнули в МИД, официальный Минск оставляет за собой право на дальнейшие действия экономического характера, в том числе совместно со своими партнерами, в результате чего транзитная инфраструктура Литвы может пойти в утиль. Тем временем Вильнюс стоит на своем. Там по-прежнему не принимают заявленные грузы.

Литва решает? Как запрет на транзит «Беларуськалия» отразится на экономике других стран?-4

Андрей Абрамчук, начальник железнодорожной станции «Лида»:
На данный момент на станции «Лида» находятся четыре состава с калийными удобрениями. Груз принят к перевозке 31 января в соответствии с заявками, согласованными в том числе «Литовской железной дорогой». Однако по непонятным причинам «Литовская железная дорога» отказывается в приеме данных грузов.

Татьяна Савчик:
В сложившейся ситуации теряет не только Литва. Действия Вильнюса ударят по экономикам других государств, которые закупают белорусский калий. Похоже, наши соседи всерьез примеряют роль весомого геополитического игрока.

# Санкции # Экономика # Андрей Абрамчук # Татьяна Савчик # Фотофакт

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