Главное, чтобы он не управлял, а регулировал: в чем конкретно будут состоять новые функции МАРТ

Новости Беларуси. Шаг навстречу либерализации бизнеса. Торговая инспекция прекращает проверки и переходит в режим мониторинга. В новом формате структура начнет работать уже на следующей неделе, до выхода указа по контрольно-надзорной деятельности.

Основная задача ведомства теперь – регулирование цен и тарифов на рынке Беларуси.

Чем продиктовано такое решение Министерства антимонопольного регулирования и торговли и что оно изменит – разбирались в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это предприятие – самый крупный производитель хлебобулочных и кондитерских изделий во всем регионе. Под крылом концерна еще и семь филиалов. Хлеб, сушки, печенье, торты, пряники и кексы – в линейке продукции более 700 наименований. По сути, большие объемы дают и большие возможности регулировать цену. Однако здесь привыкли играть по общим правилам.

Николай Щербина, главный инженер предприятия по производству хлебобулочных и кондитерских изделий:

Благодаря тому, что антимонопольная служба на системной основе будет бороться с ценовыми сговорами и монополистами на рынке, предприятия не смогут диктовать свои условия и выставлять свои цены, тем самым нарушая добросовестную конкуренцию. И покупатель будет выбирать продукцию только лучшего качества.

Громкие заявления об очередном ценовом сговоре то и дело появляются в мировых лентах. Причем уличают в спорном способе наживы как местечковых производителей, так и мировые корпорации.

Компании неформально договариваются продавать товар по определенной стоимости.

И, вроде как, все в плюсе, вот только простой потребитель порой переплачивает втридорога. Проверяют и пресекают подобные факты специалисты антимонопольных структур. В Беларуси такую функцию будет выполнять торговая инспекция.

Структуру ожидает изменение формата работы. Проверки прекращаются, вместо этого будет вестись мониторинг.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Если раньше торговая инспекция проверяла только розничные торговые объекты. Тем самым, хотела она, не хотела, но дублировала некоторые функции, связанные с проверками вопросов санитарных норм и правил, технических регламентов. Сегодня основной задачей торговой инспекции станет контроль за соблюдением ценового законодательства во всех сферах экономики.

По сути, инспекция становится одним из регуляторов рынка. Цены на большинство товаров будет устанавливать именно он, однако такие понятия как «торговый сбор» или «демпинг» будет разбирать именно торговая инспекция. Актуально это, прежде всего, для предприятий-монополистов там, где регулируются цены и тарифы.

В бизнес-сообществе на антимонопольную перезагрузку смотрят с оптимизмом.

Вот, к примеру, Наум Кац. В какой-то мере он и сам монополист, правда, регионального масштаба. Кроме его фабрики в Гомельской области больше никто не производит детскую обувь. Нововведение МАРТа Наум Кац воспринимает однозначно положительно.

Наум Кац, бизнесмен, заместитель председателя Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства:

Я думаю, что это – орган, который нужен государству. Главное, чтобы он не управлял, а регулировал какой-то определенный сговор. Как у россиян по бензину: вдруг неожиданно цены на нефть падают, а цены на бензин растут. Что это, сговор? Сговор. Подключается антимонопольное министерство. В России это очень жесткий регулятор.

Кстати, либерализация бизнеса – один из главных трендов февраля. На «Большогм разговоре с Президентом» эта тема стала одной из самых резонансных. И вот, казалось бы, совсем недавно обсуждали упрощение санитарных норм. Затем – заявление от МЧС. Ведомство полностью прекратило проверки малых предприятий.