«Газпром» построит в Беларуси завод для СПГ на территории «Великого камня»

Российский «Газпром» реализует в Беларуси крупный инвестиционный проект по строительству завода для сжиженного природного газа на территории индустриального парка «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашение дает старт разработке перспективных направлений производства и сбыта СПГ в Беларуси и открывает потенциал для использования метана не только в промышленности, но и в транспортном секторе. По мнению экспертов, это важный шаг в модернизации белорусской экономики, поскольку страна стремится перевести промышленные и транспортные предприятия на газомоторное топливо.