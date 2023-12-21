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«Газпром» построит в Беларуси завод для СПГ на территории «Великого камня»

21 декабря 2023 19:41
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Российский «Газпром» реализует в Беларуси крупный инвестиционный проект по строительству завода для сжиженного природного газа на территории индустриального парка «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Газпром» построит в Беларуси завод для СПГ на территории «Великого камня»-1

Соглашение дает старт разработке перспективных направлений производства и сбыта СПГ в Беларуси и открывает потенциал для использования метана не только в промышленности, но и в транспортном секторе. По мнению экспертов, это важный шаг в модернизации белорусской экономики, поскольку страна стремится перевести промышленные и транспортные предприятия на газомоторное топливо.

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# Беларусь-Россия # Экономика

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