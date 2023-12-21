Новости экономики за 21.12.2023

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российский «Газпром» реализует в Беларуси крупный инвестиционный проект. Строительство нового завода – важный шаг в модернизации белорусской экономики. Электрификация и газификация жилого фонда в стране идет запланированными темпами. Сколько квартир и домов газифицировано в 2023 году? Растет товаропроводящая сеть белорусских концепт-сторов в российских регионах. Где откроют следующий?

В российском Екатеринбурге откроется магазин «Да дому», который будет продавать товары белорусских брендов для дизайна интерьера, предметы домашнего обихода, посуду, а также постельное белье. Вся продукция, представленная в концепт-сторе, будет уникальной, поскольку его ассортимент был специально создан для этого проекта. В преддверии открытия магазина белорусские бренды обновили дизайн своих товаров. Кроме шоурума в Екатеринбурге, у «Беллегпрома» есть планы открыть магазины «Да дому» в других городах России.

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