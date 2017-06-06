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Француз на «Белагро-2017»: Мне очень понравились животные, и я успел попробовать много колбасных изделий, молока, сыра

06 июня 2017 18:51
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Новости Беларуси. Новая площадка и последние достижения в области сельского хозяйства. «Белагро-2017» торжественно открылась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году у выставки обширная география: 500 представителей из 25 стран.

Лучшие компании представляют технические новинки и прогрессивную продовольственную продукцию. Молоко, например, отнюдь не от буренок-рекордсменок, а натуральный кумыс. Такое белое золото – белорусская экзотика для южных гостей.

Француз на «Белагро-2017»: Мне очень понравились животные, и я успел попробовать много колбасных изделий, молока, сыра-1

А белоснежное руно еще недавно было бы экзотикой и для белорусских овцеводов.

Овцы словно сошли с картинки с альпийскими лугами, но гены у них уже белорусские.

Геннадий Гунев, первый заместитель генерального директора «Белплемживобъединение»:
Овцы чистокровные, мясошерстное направление. Не только романовские шубные, которые у нас были. Сегодня – из Австрии завезенная мерина, из Голландии, Литвы завезли мясошерстное направление.

Француз на «Белагро-2017»: Мне очень понравились животные, и я успел попробовать много колбасных изделий, молока, сыра-4

Яна Шипко, СТВ:
Это Арчи – черно-огненный кролик, единственная порода в Беларуси. Одних только кроликов здесь десятки пород.

И пока профессионалы изучают чудеса генетики, для детей здесь практически контактный зоопарк.

Француз на «Белагро-2017»: Мне очень понравились животные, и я успел попробовать много колбасных изделий, молока, сыра-7

Не устояли перед белорусской продукцией ни наши звезды, ни французские гурманы. Фрэнк из Франции привез на выставку энергосберегающие технологии для ферм. Пока успел оценить масштаб форума и провести параллели с парижским агросалоном.

Фрэнк Лезуер, руководитель компании (Франция):
У нас есть аналогичная аграрная выставка в Париже, поэтому для меня было очень интересно, как вы презентуете свою продукцию.

Я очень впечатлен.

Мне очень понравились представленные животные, и я успел попробовать много колбасных изделий, молока, сыра. Все очень вкусно!

Француз на «Белагро-2017»: Мне очень понравились животные, и я успел попробовать много колбасных изделий, молока, сыра-10

Для потенциальных инвесторов «Белагро» традиционно возможность присмотреться к нашим производителям. Беларусь в топ-пятерке мировых производителей молока и в лидерах по производству сельхозтехники. Масштабный форум не только работает на имидж, но и традиционно расширяет границы рынков сбыта.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
За прошлый год мы разработали более 100 наименований продукции.

И не случайно мы сегодня получаем золотые медали, признание даже европейских государств за отечественную продукцию.

За наши сырки глазированные, за йогурты, за натуральную продукцию, которую потребитель с удовольствием кушает и говорит «спасибо».

Француз на «Белагро-2017»: Мне очень понравились животные, и я успел попробовать много колбасных изделий, молока, сыра-13

На 50 тысячах квадратных метров все для сельского хозяйства, от удобрений до новейших технологий.

Для африканской делегации наладить сотрудничество – дело техники. Белорусско-африканский бизнес-форум в рамках «Белагро» проходит впервые, и с ходу сулит много контрактов.

Мустафа Соу, директор компании (Сенегал):
Африка – развивающийся регион, и нам определенно необходим опыт такой успешной в сельском хозяйстве страны как Беларусь. Мы здесь, чтобы изучить ваши технологии и наладить сотрудничество. Белорусская промышленность может многое предложить для Африки. Такое оборудование, конкурентное по цене, было бы очень востребованным у нас.

Француз на «Белагро-2017»: Мне очень понравились животные, и я успел попробовать много колбасных изделий, молока, сыра-16

Крис Ошиафи, руководитель банка (Нигерия):
Превосходное качество, фантастика! Соответствует всем мировым стандартам.

Француз на «Белагро-2017»: Мне очень понравились животные, и я успел попробовать много колбасных изделий, молока, сыра-19

Запланировано на агронеделю немало интересного не только для профессионалов. В мастерстве посоревнуются парикмахеры для овец и пахари, а за лучшую буренку можно будет не только поболеть на конкурсе красоты, но и поторговаться на аукционе.

# Экономика # Сельское хозяйство # Фотофакт # Леонид Заяц # Яна Шипко # Геннадий Гунев # Фрэнк Лезуер # Мустафа Соу # Крис Ошиафи

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