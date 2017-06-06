Француз на «Белагро-2017»: Мне очень понравились животные, и я успел попробовать много колбасных изделий, молока, сыра

Новости Беларуси. Новая площадка и последние достижения в области сельского хозяйства. «Белагро-2017» торжественно открылась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом году у выставки обширная география: 500 представителей из 25 стран. Лучшие компании представляют технические новинки и прогрессивную продовольственную продукцию. Молоко, например, отнюдь не от буренок-рекордсменок, а натуральный кумыс. Такое белое золото – белорусская экзотика для южных гостей.

А белоснежное руно еще недавно было бы экзотикой и для белорусских овцеводов. Овцы словно сошли с картинки с альпийскими лугами, но гены у них уже белорусские. Геннадий Гунев, первый заместитель генерального директора «Белплемживобъединение»:

Овцы чистокровные, мясошерстное направление. Не только романовские шубные, которые у нас были. Сегодня – из Австрии завезенная мерина, из Голландии, Литвы завезли мясошерстное направление.

Яна Шипко, СТВ:

Это Арчи – черно-огненный кролик, единственная порода в Беларуси. Одних только кроликов здесь десятки пород. И пока профессионалы изучают чудеса генетики, для детей здесь практически контактный зоопарк.

Не устояли перед белорусской продукцией ни наши звезды, ни французские гурманы. Фрэнк из Франции привез на выставку энергосберегающие технологии для ферм. Пока успел оценить масштаб форума и провести параллели с парижским агросалоном. Фрэнк Лезуер, руководитель компании (Франция):

У нас есть аналогичная аграрная выставка в Париже, поэтому для меня было очень интересно, как вы презентуете свою продукцию. Я очень впечатлен. Мне очень понравились представленные животные, и я успел попробовать много колбасных изделий, молока, сыра. Все очень вкусно!

Для потенциальных инвесторов «Белагро» традиционно возможность присмотреться к нашим производителям. Беларусь в топ-пятерке мировых производителей молока и в лидерах по производству сельхозтехники. Масштабный форум не только работает на имидж, но и традиционно расширяет границы рынков сбыта. Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

За прошлый год мы разработали более 100 наименований продукции. И не случайно мы сегодня получаем золотые медали, признание даже европейских государств за отечественную продукцию. За наши сырки глазированные, за йогурты, за натуральную продукцию, которую потребитель с удовольствием кушает и говорит «спасибо».

На 50 тысячах квадратных метров все для сельского хозяйства, от удобрений до новейших технологий. Для африканской делегации наладить сотрудничество – дело техники. Белорусско-африканский бизнес-форум в рамках «Белагро» проходит впервые, и с ходу сулит много контрактов. Мустафа Соу, директор компании (Сенегал):

Африка – развивающийся регион, и нам определенно необходим опыт такой успешной в сельском хозяйстве страны как Беларусь. Мы здесь, чтобы изучить ваши технологии и наладить сотрудничество. Белорусская промышленность может многое предложить для Африки. Такое оборудование, конкурентное по цене, было бы очень востребованным у нас.

Крис Ошиафи, руководитель банка (Нигерия):

Превосходное качество, фантастика! Соответствует всем мировым стандартам.