Форум регионов Беларуси и России – 2016 пройдет в Минске в июне

Новости Беларуси. Представители 40 российских регионов прибудут в Минск в июне этого года. Форум регионов Беларуси и России соберет крупнейших производителей двух стран. Главной темой встречи станет социальная политика и гуманитарное сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, результатом второго форума в Сочи стал увесистый портфель подписанных соглашений на более чем 250 миллионов долларов. На этот раз организаторы задают более высокую планку. Поэтому планируют широко презентовать промышленный потенциал Беларуси.

Анатолий Русецкий, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

На выставке именно нужно показать, что мы можем, чтобы мы строили наши отношения, в том числе с нашим основным торговым партнером Российской Федерацией. Кроме социальных, это экономика, машины, оборудование, это и технологии, и так далее. Мы постарались, чтобы было широкое поле, и широко представлено, в общем-то, наши достижения. И технологические, и научные, и в том числе я имею ввиду и промышленность.