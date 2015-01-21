Ферма, где коров поят, кормят и доят только роботы, появилась в Витебской области

Новости Беларуси. В Витебской области появилась ферма – уникальная для всей страны. «Витебскоблгаз» решил освоить новую нишу – сельскохозяйственную. И не прогадал. Теперь на автоматизированной ферме роботы кормят, поят и доят коров. В итоге за дойным стадом, а это свыше 200 голов, следит всего 5 человек. Люди контролируют процесс, а все остальные обязанности возложены на технику.

Дмитрий в сельском хозяйстве работает пять лет. Его по праву можно назвать потомственным аграрием. Всю жизнь на ферме от зари до зари трудились его мать, отец и бабушка. Теперь дело за ним. Тем более, что сегодня работать, признается молодой человек, одно удовольствие.

Дмитрий Карнилов, лаборант химического анализа предприятия «Мазоловогаз»:

Все делает робот. Мы помогаем только обслуживать технику.

На научно-практическом участке хозяйства «Мазоловогаз» вопреки названию производят не газ, а молоко. Причем наилучшего качества. И по 25 литров с коровы в сутки.

Таких показателей удалось достичь благодаря современному оборудованию фермы, аналогов которому сегодня нет в республике.

На этой ферме коровы уж точно чувствуют себя как дома. Здесь чисто, нет специфического запаха. Зимой – тепло, а летом – наоборот прохладнее. И в этом заслуга системы климат-контроля. А еще коровы прекрасно спят по ночам благодаря инфракрасному освещению.

А вот главной труженицей на ферме можно по праву считать эту машину.

Система автоматического кормления заменяет труд десятка человек. Робот сам загружает корма, перемешивает их и раздает животным. До 12 раз в сутки.

Константин Почепко, заместитель генерального директора «Витебскоблгаз» по промышленному и сельскохозяйственному производству:

Зоотехническая служба рассчитывает рацион кормления в зависимости от физиологического состояния, фазы лактации. Вводится в кормовой робот. И кормовой робот без участия человека загружает то количество соломы, сенажа, силоса, которое надо по рациону.

На рацион буренки, похоже, не жалуются. Доказательство тому – повышенное содержание белка в молоке, что на руку уже самим аграриям – это увеличивает его стоимость. Впрочем, качественный молочный продукт – не единственная заслуга местных фермеров. Также успешно здесь научились работать и с отходами.

Константин Почепко, заместитель генерального директора «Витебскоблгаз» по промышленному и сельскохозяйственному производству:

Для нас очень важно получение органических удобрений. И сегодня у нас все фермы, где выращивается молодняк крупного рогатого скота, находятся на глубокой подстилке с тракторным удалением.

По-соседству с уникальной фермой сейчас строится еще одна – для молодняка. Технологии, как говорят специалисты, здесь тоже будут на высшем уровне. Новый объект обещают сдать уже будущей весной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.