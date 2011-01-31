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Европейский банк реконструкции и развития отмечает прогресс в сотрудничестве с Беларусью

31 января 2011 14:56
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Об этом заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мясниковичем директор территориального отдела банка по Беларуси, Молдове и странам Кавказа Поль-Анри Форестье.

Стороны отметили успешную реализацию ряда совместных проектов в области энергетики, связи и других отраслях.

Наша республика является членом европейского банка с 1992 года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». За этот период под гарантии правительства реализованы проекты на сумму более 175 миллионов долларов.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Та стратегия, которая была подписана в 2009 году и конкретизирована в 2010 году, будет способствовать дальнейшему сближению позиций и совместных проектов.

Поль-Анри Форестье, директор территориального отдела ЕБРР по Беларуси, Молдове и странам Кавказа:
Разумеется, был достигнут определенный прогресс с тех пор, как была утверждена эта стратегия. Но, как правильно в свое время отметил первый вице-президент нашего банка, инвестировать в Беларусь нужно больше.

# Мясникович

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