Европейский банк реконструкции и развития отмечает прогресс в сотрудничестве с Беларусью

Об этом заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мясниковичем директор территориального отдела банка по Беларуси, Молдове и странам Кавказа Поль-Анри Форестье.

Стороны отметили успешную реализацию ряда совместных проектов в области энергетики, связи и других отраслях.

Наша республика является членом европейского банка с 1992 года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». За этот период под гарантии правительства реализованы проекты на сумму более 175 миллионов долларов.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Та стратегия, которая была подписана в 2009 году и конкретизирована в 2010 году, будет способствовать дальнейшему сближению позиций и совместных проектов.

Поль-Анри Форестье, директор территориального отдела ЕБРР по Беларуси, Молдове и странам Кавказа:

Разумеется, был достигнут определенный прогресс с тех пор, как была утверждена эта стратегия. Но, как правильно в свое время отметил первый вице-президент нашего банка, инвестировать в Беларусь нужно больше.