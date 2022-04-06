«Это Клондайк, это валютная выручка». Министр сельского хозяйства о перспективах производства молока в Беларуси

Новости Беларуси. Резервы для экспорта в нашей стране есть. Сегодня на одного белоруса приходится более 800 килограммов молока и 130 килограммов мяса – это один из лучших показателей в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объем экспорта удалось сохранить в и непростом 2022 году благодаря географическому перераспределению – страны СНГ, ЕАЭС и дальней дуги, Азии и Африки, стратегический партнер Китай.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Очень много стран с населением в десятки, сотни миллионов жителей, где нет продовольствия в полном объеме. Поэтому у нас стоит задача увеличить производство за пятилетку почти на 2 миллиона тонн молока. Соответственно, это молоко будем экспортировать. Поэтому мы каждый день работаем над увеличением экспортной составляющей, диверсификацией рынков. И это Клондайк, это та валютная выручка, которая должна поступать в страну.