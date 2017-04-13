Энергетика, сельское и лесное хозяйство: в каких сферах готовы сотрудничать Беларусь и Финляндия
Новости Беларуси. Беларусь и Финляндия подтверждают готовность сотрудничать по разным направлениям. Об этом шла речь 13 апреля на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Василия Матюшевского с главой торгового ведомства Финляндии.
В первую очередь наша страна предлагает развивать совместные проекты в энергетике. Эта сфера может принести наиболее выгодные контракты. Есть перспективы в сельском и лесном хозяйстве, а также научно-технической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Сегодня Беларусь для финляндского бизнеса – это не только относительно небольшой белорусский рынок, но это и возможность свободного доступа к рынку ЕАЭС. Одним из актуальных направлений нашего сотрудничества может стать энергетика. Учитывая планируемый запуск первого блока БелАЭС в 2018 году, сотрудничество в данной области представляется перспективным для обеих сторон.
Кай Мюккянен, министр внешней торговли и развития Финляндской Республики:
Этот визит в Беларусь – не случайность. В прошлом году мы проводили большой бизнес-форум в Гомеле, на который приехало рекордное количество бизнесменов. У Беларуси хорошие показатели в международном рейтинге ведения бизнеса, это во многом ключевой фактор в решении о выходе на ваш рынок.
Это первый подобный визит в нашу страну, который может открыть новые грани сотрудничества. Как отметили стороны, товарооборот должен быть увеличен. Финляндия поставляет в нашу страну продукты, бумагу, оборудование. Основу экспорта составляют лесоматериалы, изделия из черных металлов и стали.