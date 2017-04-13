Энергетика, сельское и лесное хозяйство: в каких сферах готовы сотрудничать Беларусь и Финляндия

Новости Беларуси. Беларусь и Финляндия подтверждают готовность сотрудничать по разным направлениям. Об этом шла речь 13 апреля на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Василия Матюшевского с главой торгового ведомства Финляндии.

В первую очередь наша страна предлагает развивать совместные проекты в энергетике. Эта сфера может принести наиболее выгодные контракты. Есть перспективы в сельском и лесном хозяйстве, а также научно-технической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.