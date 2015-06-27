Эквадорская Амазонка больше 40 лет борется с ущербом, нанесенным нефтедобытчиками США – сюжет программы «Картина мира»

Юрий Козиятко:

Из столицы Кито мы отправляемся в джунгли Амазонии, которые страдают от экологической катастрофы. Этот самолет доставит нас в провинцию Лаго-Агрио на границе с Колумбией.

Летим в сельву – так называют влажные экваториальные леса Южной Америки, где в 70-80-е годы американская компания «Тэксако» (ныне «Шеврон») добывала нефть и, как считает правительство Эквадора, варварским способом, загрязняя окружающую среду.

Юрий Козиятко:

Желтой лентой с надписью «Peligro» – «опасность», огражден один их самых больших бассейнов, куда сливали отходы нефтепереработки. Он распространяется на десятки метров. И, как видите, почва уходит под ногами, как дрыгва – трясина у нас. НА глубину 5-8 метров заливались эти отходы. Они уходили в почву, а потом попадали в питьевую воду.

Земля Амазонии до сих пор пропитана нефтяными смолами.

Юрий Козиятко:

Спустя десятилетия в почве по-прежнему содержится нефть. Она напоминает пластилин, запах – мазута (правда, просили не дышать носом, чтобы токсичные газы не вызвали отравления и человек не потерял сознание).

Местные жители жалуются на ухудшение здоровья. Многие говорят о страшных болезнях, вызванных токсичными отходами.

Эмиль Кабрера Армихос, житель поселка Ла Примавера (Эквадор):

Я живу здесь 38 лет, и за это время 15 человек в поселке умерли от рака. В моей семье умерли две дочери – 16 и 18 лет. Еще четверо детей страдают грибковыми заболеваниями кожи.

Вилмар Морета, житель поселка Ла Примавера (Эквадор):

Все мое тело покрывается такими красными пятнами. Врачи говорят, что у меня рак кожи. Мы пьем зараженную воду и страдаем! За это должна ответить компания, которая варварски добывала нефть, заражая все вокруг!

По подсчетам специалистов, пострадали более 30 тысяч человек, проживающих в районах, где добывали нефть.

Хосе Луис Диас, директор департамента Министерства охраны окружающей среды:

Необходимо биологически очистить местность, и сделать это должна компания «Тексако – Шеврон». Они оставили после себя более тысячи бассейнов с вредными отходами. Это стоит очень дорого, но 9,5 миллиардов долларов компенсации, которые назвал суд, достаточная сумма.