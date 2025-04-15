Белорусские дизайнеры получили Гран-при на конкурсе в Стамбуле. Показываем коллекцию, которая всех удивила

В современном мире мода – это не просто искусство шагать в ногу со временем, это еще и мощный инструмент для сближения и объединения. Об этом и не только мы поговорили с нашей гостьей в студии «Нового утра» – Татьяной Ефремовой, дизайнером и победительницей международного конкурса дизайнеров «Istanbul Fashion Battle 2025». Проходил он в Турции.

Татьяна Ефремова, дизайнер:

Когда ты на международном подиуме встречаешься со своими коллегами, это всегда взаимообмен и новая энергия для дальнейшей работы. Конечно, когда ты представляешь свою страну, это ответственность. Мы не планировали прямо участвовать вот в этом фэшн-батле, так как уже все награды, мне казалось, я свои получила, и Гран-при, и лауреатство различных конкурсов, и сейчас, участвуя в неделях моды, мы поехали туда, на площадку, потому что там была красивейшая площадка для показа.

Мы завершали этот конкурс как бы вне конкурса. Наше удивление было очень сильным, когда нас позвали на награждение и это оказалось Гран-при.