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Белорусские дизайнеры получили Гран-при на конкурсе в Стамбуле. Показываем коллекцию, которая всех удивила

15 апреля 2025 09:06
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В современном мире мода – это не просто искусство шагать в ногу со временем, это еще и мощный инструмент для сближения и объединения. Об этом и не только мы поговорили с нашей гостьей в студии «Нового утра» – Татьяной Ефремовой, дизайнером и победительницей международного конкурса дизайнеров «Istanbul Fashion Battle 2025». Проходил он в Турции.

Белорусские дизайнеры получили Гран-при на конкурсе в Стамбуле. Показываем коллекцию, которая всех удивила-2

Татьяна Ефремова, дизайнер:
Когда ты на международном подиуме встречаешься со своими коллегами, это всегда взаимообмен и новая энергия для дальнейшей работы. Конечно, когда ты представляешь свою страну, это ответственность. Мы не планировали прямо участвовать вот в этом фэшн-батле, так как уже все награды, мне казалось, я свои получила, и Гран-при, и лауреатство различных конкурсов, и сейчас, участвуя в неделях моды, мы поехали туда, на площадку, потому что там была красивейшая площадка для показа.

Белорусские дизайнеры получили Гран-при на конкурсе в Стамбуле. Показываем коллекцию, которая всех удивила-4

Мы завершали этот конкурс как бы вне конкурса. Наше удивление было очень сильным, когда нас позвали на награждение и это оказалось Гран-при.

Белорусские дизайнеры получили Гран-при на конкурсе в Стамбуле. Показываем коллекцию, которая всех удивила-6

Эту коллекцию мы делали с Ириной Ромбальской, это и телеведущая, и скульптор современный. Это уже наша вторая коллаборация. Это ода о женской красоте и, конечно же, о белорусской женщине. Коллекция называется «Анатомия», потому что женское тело как искусство, как картина.

Подробности в видео.

# Мода # Мода в Беларуси # Татьяна Ефремова # Ольга Бурлакова # Александра Каштанова # Александр Меженный

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