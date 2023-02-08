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Египет заинтересован в поставках белорусской дорожно-строительной и спецтехники

08 февраля 2023 18:04
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Расширяется география поставок отечественных флагманов машиностроения. Дорожно-строительная и спецтехника белорусского производства заинтересовала организации и частные компании Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Египет заинтересован в поставках белорусской дорожно-строительной и спецтехники-1

В стране реализуется программа по строительству, и наши погрузчики, экскаваторы и катки придутся как нельзя кстати. Дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику можно использовать при реализации крупных инфраструктурных проектов. Египетская сторона высоко оценила потенциал белорусского производителя, а также выразила желание организовать локализацию запчастей и компонентов на местных предприятиях.

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# Беларусь-Египет # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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