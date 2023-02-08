Новости экономики за 08.02.2023

На реализацию каких инвестпроектов государство направит более миллиарда рублей? Какие новейшие разработки для наземного обслуживания аэропортов представили белорусские машиностроители в Москве? И в поставках какой спецтехники заинтересованы египетские компании? Экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. ПРОДЛЕНЫ КОНТРАКТЫ НА ПОСТАВКУ В БЕЛАРУСЬ РОССИЙСКОГО ГАЗА И ЕГО ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ

Контракты на поставку в Беларусь российского газа и его транзит через территорию республики продлены до конца 2025 года. Срок действия предыдущих соглашений истек в конце 2022 года. Стоимость поставляемого в Беларусь газа ориентировочно составит 250 миллиардов российских рублей ежегодно, а стоимость услуг по транспортировке – 12 миллиардов рублей. По заявлениям Минэнерго Российской Федерации, цена голубого топлива для Беларуси в этом году будет на уровне прошлого года – 128,5 доллара за тысячу кубометров. С апреля 2022-го расчеты за поставки газа ведутся в российских рублях. В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕСТПРОГРАММА

В Беларуси утверждена Государственная инвестпрограмма. В 2023 году должны спроектировать и построить 136 объектов. Из них 53 ввести в эксплуатацию. На финансирование предусмотрено более одного миллиарда рублей. Из них 891 миллион направят на выполнение таких программ, как «Дороги Беларуси», «Обеспечение правопорядка», «Здоровье народа и демографическая безопасность», «Аграрный бизнес» и других. Запланировано начало финансирования строительства и реконструкции 23 объектов. Это в том числе три путепровода в Брестской, Гродненской и Гомельской областях, столько же детских домов семейного типа, а также двух больниц. Египет заинтересован в поставках белорусской дорожно-строительной и спецтехники. БЕЛАЗ ПРЕДСТАВИЛ НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АЭРОПОРТОВ НА ФОРУМЕ В МОСКВЕ