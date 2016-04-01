Приватизация жилья в Беларуси: что можно приватизировать и как это сделать?

Новости Беларуси. В Минской области растет количество обращений в государственные органы по вопросам приватизации жилья. Только в прошлом году в столичном регионе более 9000 квартир и домов перешло из государственной собственности в частную.

Правда, стать владельцем желанных метров смогут не все. К примеру, не получится выкупить комнату в общежитии, нельзя стать владельцем социального жилья и специальных жилых помещений, не продается также государственное жилье коммерческого использования.

Владимир Борисенко, начальник Молодечненского филиала Минского областного агентства по государственной регистрации и земельному кадастру:

В январе обратилось порядка 50 человек, в феврале – порядка 60. По состоянию на сегодняшний день это 70 человек. Если это касается ведомственного жилья, жилья организаций предприятий, там созданы комиссии по приватизации, которые обязаны в установленные сроки рассмотреть эти заявления, эти обращения и представить документы на утверждение в исполком.

Оценку государственного фонда сегодня проводят как частные специализированные организации, так и сотрудники государственных. На конечную стоимость квартиры или дома влияет ряд факторов. Местоположение, год постройки, соотношение жилых квадратных метров к площади общего пользования и наличие коммуникаций - только некоторые из них. Пока неприватизированного в области остаются примерно 8% жилья. В основном, это квартиры и дома, с оценкой которых граждане не согласны.

Напомню, с 1 июля 2016 все неприватизированное в стране жилье переходит в разряд коммерческого, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.