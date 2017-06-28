Дженерики соответствуют оригиналу и не хуже его: белорусские лекарства представят на форуме в Москве

Новости Беларуси. Представят свою продукцию на IV Форуме регионов Беларуси и России в Москве и около десятка фармацевтических предприятий нашей страны. Знакомить российских коллег с достижениями отечественной фармокологии белорусы будут во время Дней белорусской науки. Они запланированы в рамках Форума регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем, фармацевтическая отрасль Беларуси не опускает планку и каждый год расширяет линейку производимых препаратов. В настоящее время ученые ориентируется на выпуск дженериков. Это лекарства-аналоги, которые по формуле и действию эквивалентны оригинальному препарату. При этом их стоимость в несколько раз ниже.