Дополнительные меры по защите прав потребителей вводятся в Беларуси: как они будут работать?

Новости Беларуси. Дополнительные меры по защите прав потребителей вводятся в Беларуси. Соответствующий указ на неделе был подписан Президентом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач наделяется дополнительными полномочиями по контролю за соблюдением санитарных норм и правил в сфере розничной торговли и общественного питания.

Кроме того, полномочия на регулирование и контроль за ценообразованием на отдельные потребительские товары и услуги будет переданы от Министерства экономики Министерству торговли. Глава этого ведомства наделяется правом принимать решения о запрете работы объектов торговли и общественного питания в случае нарушения законодательства.

Игорь Гаевский, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Республики Беларусь:

Полномочий достаточно для того, чтобы регулировать эти вопросы у различных контролирующих органов. Но что выходит на поверхность? Во-первых, сколько бы раз мы не заходили в это торговое предприятие общественного питания, сколько бы раз ему не выносили наказание, привлекали к ответственности как юридических лиц, как должностных лиц, они платят штрафы и продолжают делать то, что делают. Не все. И поэтому было высказано на совещании у главы государства предложение, что самая крайняя, но и самая действенная, мера (это не навсегда, нет - на какое-то время) - приостановить деятельность таких несолидных объектов, у которых второй или третий раз выявляются нарушения, и они не реагируют. Дабы они почувствовали. Во-первых, мы должны защитить интересы людей, чтобы они потребляли только безопасную продукцию. Но, с другой стороны, мы не должны нанести вред государству. Поэтому закрытие будет как крайняя мера. Это такая жесткая воспитательная мера, не совсем убирающая субъекты хозяйствования с рынка, но показывающая ему, что либо он будет соблюдать законы Республики Беларусь и будет не злоупотреблять тем, что рисует здоровьем потребителя, либо же будет нести полную ответственность.